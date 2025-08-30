Enigma Fermín

Un día más y un día menos. Un día más sin que Fermín López tome una decisión al respecto de su futuro en el FC Barcelona, un día menos para que llegue la resolución definitiva. Sin duda, el culebrón del verano en clave blaugrana, que ya se acerca a su desenlace final. En 48 horas, el vigente mercado de fichajes echa el cierre en LaLiga: concretamente, este mismo lunes a las 23:59h. El dictamen, no obstante, se está dilatando demasiado en el tiempo y las dudas sobre la continuidad del canterano siguen aumentando.

La idea que tenía el onubense era la de emitir un comunicado durante la tarde del viernes, anunciando su decisión. El formato no necesariamente tenía que ser un texto; de hecho, algunos esperaban una simple historia en el perfil de Instagram del futbolista reafirmando su barcelonismo. Ni una ni otra se produjeron durante la jornada y este sábado tampoco ha habido novedades en las redes sociales del futbolista. Las dudas siguen habitando en la cabeza de Fermín, motivo por el cual ha decidido no pronunciarse todavía al respecto.

El propio futbolista se reunió este sábado por la mañana con Hansi Flick, pero no le aseguró su continuidad. De ahí, las palabras del técnico alemán en la rueda de prensa previa al encuentro a domicilio contra el Rayo Vallecano: "Por el momento está aquí. He hablado con él y estoy convencido de que se va a quedar, pero no sé qué pasará. Él sabe que queremos que se quede, pero tenemos que esperar. Estaré muy contento cuando cierre el mercado", espetó el germano, que profundizó en el tema que mantiene en vilo a la 'culerada' diciendo: "Le di mi opinión, pero me la guardo. Hay gente que sabe más lo que está pasando. Es un negocio, pero yo estoy centrado en mi equipo. Ha demostrado muchas veces lo importante que es para nosotros. Nos puede ayudar mucho".

A Vallecas con normalidad

Con todo, el Barça se desplaza hoy a Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano (21:30 horas) en la 3ª jornada de LaLiga EA Sports 2025-26. Si el guion no se altera a últimísima hora, Fermín López entrará en la convocatoria con total normalidad. Veremos qué rol le depara Hansi Flick, puesto que otro partido sin minutos -como el del fin de semana pasado contra Levante-, podría incrementar las dudas del onubense sobre su continuidad en la capital catalana.

Lo cierto es que el FC Barcelona le dio 48 horas para que tomase una decisión al respecto. Este margen ya ha caducado y Fermín continúa sin desentrañar el misterio. Mientras tanto el vestuario, Hansi Flick e, incluso, Luis de la Fuente apuestan por su continuidad como culer, en el entorno más cercano del andaluz existe un debate alrededor de su futuro. En la balanza: el aspecto sentimental, futbolístico y económico. Mucho que sopesar.

El Chelsea, relamiéndose

Ahora bien, una cosa no quita la otra. Por muy trascendental que sea la situación, comienza a haber un cierto malestar ya en el club con tanto tiempo de incertidumbre sin resolución. El área deportiva, encabezada por Hansi Flick, insiste en la continuidad de Fermín y esperan que se quede. Sin embargo, todo este retraso no hace más que darle vida a un Chelsea que, tras quedarse sin el fichaje de Xavi Simons, pondrá toda la carne en el asador para lograr el 'sí' del blaugrana.

Los 'blues' han realizado una oferta formal por el '16' del Barça, pero desde la entidad catalana la consideran totalmente ridícula. Se espera que en las próximas horas llegue otra superior, pero en Londres -como en todo el mundo- son conscientes de la delicada situación económica del club blaugrana. Algo que no ayuda en absoluto a los intereses financieros y deportivos de los culers.