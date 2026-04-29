Enigma Christensen: semanas decisivas para su futuro en el Barça

El FC Barcelona regresó este miércoles a los entrenamientos tras unos días de merecido descanso con triple buena noticia. Tal como dejó entrever Hansi Flick en la rueda de prensa previa a la trabajada e importantísima victoria en el Coliseum, Raphinha y Marc Bernal se han reincorporado al grupo y estarán a disposición del técnico alemán en la recta final de la temporada. El brasileño y el de Berga no han sido las únicas novedades en la Ciutat Esportiva Joan Gamper: Andreas Christensen también ha regresado a escena.

Poco más de cuatro meses después de sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en un entrenamiento que le ha impedido participar en los últimos 28 partidos del Barça, el danés dio un paso importante en su proceso de recuperación. Ya llevaba varias semanas pisando césped e intensificando ejercicios como parte del tratamiento conservador que ha seguido y, aunque parece extremadamente complicado que pueda reaparecer ante CA Osasuna este fin de semana, todo apunta a que, como mínimo, podrá tener minutos en las últimas cuatro jornadas de Liga.

Christensen, que llegó al Spotify Camp Nou como agente libre en 2022 y fue importante en el proyecto de Xavi Hernández (5.124 minutos en dos temporadas), ha vivido un auténtico calvario con las lesiones desde la llegada de Flick al banquillo blaugrana. El curso pasado se perdió 50 encuentros por problemas físicos (primero tendón de Aquiles y después en el sóleo) y esta campaña tuvo un protagonismo secundario (515 minutos en 17 'ratos') hasta la lesión de la que está ultimando la recuperación. Este contratiempo tuvo lugar pocos días después de que el zaguero marcara un gol en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el CD Guadalajara (0-2).

Sin Mundial... ni contrato

El último mes de competición permitirá a Andreas volver a sentirse futbolista, pero no ponerse a tono para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Y es que cabe recordar que Dinamarca será, junto con Italia, una de las ausencias más destacadas de la próxima edición de la Copa del Mundo tras caer en los penaltis contra la República Checa en la final de la repesca. Christensen, por consiguiente, tendrá tiempo para descansar, reponer fuerzas... y tomar una decisión sobre su futuro.

Y es que su contrato con el Barça expira el próximo 30 de junio, por lo que ahora mismo es una incógnita dónde jugará la temporada que viene. 'Marca' informó hace unas semanas que la dirección deportiva de Deco vería con buenos ojos su continuidad como recurso del fondo de armario, pero con unos emolumentos muy por debajo de los actuales (alrededor de la mitad) y un vínculo de corta duración (dos años como mucho).

El mes de mayo será decisivo para resolver el culebrón tanto en los terrenos de juego (en caso de que el Barça certifique la Liga, tendrá un buen escaparate para demostrar que a sus 30 años aún está capacitado para jugar al máximo nivel) como en los despachos. La primera propuesta de renovación no acabó de satisfacer las expectativas del central, pero el futbolista mantiene la voluntad de seguir en la capital catalana y espera que las negociaciones puedan llegar a buen puerto.