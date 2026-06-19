Enigma Brian Fariñas, el favorito de Belletti

Brian Fariñas tiene contrato hasta 2028 con el FC Barcelona, pero no entra en los planes del primer equipo barcelonista. Un caso curioso, y hasta extraño, ya que ha sido el futbolista más utilizado por Juliano Belletti en el filial y ha evidenciado cualidades para, al menos, ser tenido en cuenta en una pretemporada. El técnico brasileño acaba de ser oficializado una temporada más al frente del Barça Atlètic. Un acuerdo que estaba cantado, pues el club está satisfecho con Belletti, sobre todo porque de su mano han subido futbolistas como Jofre Torrents, Xavi Espart y Tommy Marqués. Y ha preparado a otros para dar el salto. Fariñas debería ser el siguiente...

El gol de Brian Fariñas. El nuevo centrocampista que gusta a Xavi / Twitter

Belletti, como informamos en SPORT, tenía claro seguir al frente del filial azulgrana, pero con mayores garantías en algunas parcelas, pues su prestigio como entrenador también está en juego. Es consciente el de Cascavel que el filial volverá a ser un equipo jovencísimo en una categoría como la Segunda RFEF en la que la calidad de los futbolistas no lo es todo. Y que necesita futbolistas de su confianza, como es el caso de Brian Fariñas.

Para que la 'conexión' entre Juliano Belletti y Brian Fariñas continuara, el futbolista debería ver que se cuenta para él, al menos para 'testarlo' en el primer equipo. Y no apunta a que vaya a la pretemporada con Hansi Flick, a pesar de que habrá un gran grueso de canteranos.

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El caso de Rafa Márquez con Marc Casadó

El centrocampista, de 20 años, ha sido el futbolista más utilizado por Juliano Belletti tanto en número de partidos (33) como de minutos (2799'). Ha marcado 5 goles y ha repartido 7 asistencias. Pero lo que más destaca es la personalidad que ha mostrado sobre el césped y su capacidad para liderar el juego del filial azulgrana. Un futbolista imprescindible para su entrenador, como ocurrió en su día con Rafa Márquez y Marc Casadó.

Hay alguna similitud, aunque el de Sant Pere de Vilamajor logró subir al primer equipo. Aun así, no ha tenido las oportunidades, ni con Xavi Hernández ni en la segunda temporada con Hansi Flick, que se esperaba.

Hay varios equipos que siguen de cerca a Brian Fariñas, un futbolista forjado en La Masia, joven y con mucha calidad técnica. Uno de los que más están ojo avizor es el Racing de Santander para su regreso a la máxima categoría. Pero hay más.