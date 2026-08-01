Enigma Bardghji: su salida del Barça se atasca

El mercado inicia su último mes y al Barça aún le queda mucha faena en la operación salida. Hay varios jugadores que deberán colocarse en las próximas semanas y uno de los casos más extraños es el de Roony Bardghji, futbolista con mucho cartel pero que por ahora no ha tenido el OK del club blaugrana para aceptar alguna de las muchas ofertas que tiene encima de la mesa. Su marcha, por ahora, estaba atasacada aunque el Barça espera dar un último empujón al regreso del equipo del stage de Inglaterra consensuando los criterios con el entorno del futbolista sueco. La prioridad del Barça pasa por una venta, con opción de recompra pero Bardghji preferiría salir cedido para retornar la próxima temporada.

El Barça le comunicó a Bardghji al terminar la temporada que tenía libertad para elegir destino, ya que iba a tener pocos minutos en el nuevo proyecto. Y los fichajes lo han demostrado así, ya que el club blaugrana ha incorporado hasta tres extremos. Primero fue Anthony Gordon, luego llegó Adeyemi, que juega en su misma posición y, finalmente, Bisiwu, que tendrá dorsal del B, pero con dinámica total del primer equipo. El fichaje consumado de Bisiwu debe acelerar sí o sí la marcha de Bardghji, ya que Flick desea trabajar a partir de ahora con los efectivos con los que contará para el inicio de temporada.

Las opciones de Bardghji son múltiples, aunque en los últimos días podía ganar peso la posibilidad del Olympique de Marsella. Por él han preguntado Oporto, Ajax, Brighton y varios clubs de la Premier League, aunque el sueco desea formalizar su salida eligiendo el proyecto que le de la titularidad por encima de todo. En España muchos equipos han preguntado por su cesión y el sueco podría priorizar también jugar competición europea.

La próxima semana es muy probable que haya una cumbre con el jugador para analizar su caso y empezar ya a tomar decisiones. El Barça le tiene tasado por encima de los 15 millones de euros y está convencido de que se podría encontrar un traspaso importante y beneficioso para todas las partes. Pero debe ser el propio futbolista el que de el paso al frente para certificar su marcha. El propio Bardghji reconoció que necesitaba más minutos y que esperaba mucho más de la pasada temporada. Ya sabía que venía como sustituto de Lamine Yamal, pero encontró muy poco espacio en la fase decisiva de la temporada. Su ostracismo provocó que se cayera de la lista definitiva de Suecia para el Mundial.

En el Barça confían ciegamente en la proyección de Bardghji. Creen que va a convertirse en un futbolista importante y por ello quieren mantener el control de futuro con una operación de venta más recompra. El sueco ya está más cerca de salir.