Se enfría el fichaje de Jesse Bisiwu por el Barça

La secretaría técnica del FC Barcelona sigue ‘empañada’ en incorporar talento joven extranjero. Ya en invierno llegaron Onstein, Hamza Abdelkarim o Ajay Tavares. Y la idea de cara a este verano es que aterricen un par de futbolistas con proyección de fuera más.

Bisiwu, en una imagen de archivo con el Brujas / Brujas

En ese sentido, en SPORT hemos ido siguiendo los pasos del club azulgrana para contratar los servicios de Jesse Bisiwu, uno de los extremos más prometedores del viejo continente. Pertenece al Brujas, con el que tiene contrato hasta 2027, y ha vivido una temporada complicada, puesto que al rechazar las varias propuestas de renovación del club belga ha participado poco.

Reunión en Suiza

De hecho, en la final de la Youth League ante el Madrid entró en el descuento y tuvo poca incidencia. Ya contamos que el Barça se había reunido en Suiza con dirigentes del club belga. Y que la primera oferta fue rechazada.

Según ha podido saber este diario, ahora mismo se ha enfriado la opción de que Bisiwu acabe firmando por el Barça.

Jesse Bisiwu, uno de los objetos de deseo del Barça / Brujas

El Brujas está enrocado pidiendo una cantidad muy elevada de dinero y ya se exploran otras opciones. El departamento de ‘scouting’ está intensificando la búsqueda y ya se han producido contactos con otros futbolistas con muchísimo futuro. La idea es incorporar a algún extremo joven y talentoso. Bisiwu, no descartado aún, ha bajado algunos enteros.

"Jesse es un joven y prometedor extremo formado en el Club Brugge y que actualmente está adquiriendo experiencia en el Club NXT (filial). Su perfil refleja el de un atacante de banda moderno, ideal para el fútbol de posesión", nos explicaba el 'scout' africano Vinyl Tong hace unos meses.

Explosivo y con personalidad

El ojeador añadía que "es de nacionalidad belga con raíces ghanesas y destaca por su explosividad, control preciso y confianza en el uno contra uno, especialmente cuando juega desde la banda izquierda y penetra hacia el interior con su pierna derecha, más potente".

Bisiwu, en una imagen de archivo con el Brujas / Brujas

"Me recuerda a Lamine en su etapa de La Masia. Técnicamente seguro y cómodo en espacios reducidos, muestra un buen posicionamiento sin balón. Bisiwu se considera más una promesa a largo plazo que una incorporación inmediata al primer equipo, pero su base técnica, disciplina táctica y potencial explican el interés de clubes de élite", remataba el actual 'scout' del Malmö.