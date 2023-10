Tensión con Jaume Llopis

El exmiembro de la comisión del Espai Barça interviene en la Asamblea para criticar la gestión de la junta directiva Recibe la contundente respuesta de Laporta, que le acusa de demagogo, y Romeu

No ha tenido problemas la junta directiva del FC Barcelona para aprobar la liquidación del ejercicio económico de la pasada temporada, cerrado con unos beneficios de 304 millones de euros de beneficios gracias al dinero ingresado por las ya famosas palancas.

El vicepresidente económico de la entidad, Eduard Romeu, ha sido el encargado de defender la liquidación ante los compromisarios y posteriormente de responder las preguntas realizadas por los mismos. Especialmente interesante ha sido el enfrentamiento con Jaume Llopis, presente en el Auditori 1899, y exmiembro de la comisión del Espai Barça, muy crítico con los números presentados por la junta, elevando la deuda hasta los 3.000 millones de euros y calificando de fracaso la participación en la Asamblea.

La intervención de Llopis, que incluso se ha enfrentado a Enric Masip en un momento de su intervención, ha sido respondida primero por Romeu y después por el propio presidente Laporta.

Jaume Llopis, ex miembro de la comisión del Espai Barça | DAVID BERNABÉU

"Pensé que era bueno hacer un ejercicio de transparencia y de unión del barcelonismo con usted y con otros socios. Les hemos dado un trato preferencial, es culpa mía. No los tendrán más. Hicimos una reunión y se les dio todas las explicaciones. Hay una línea roja que es que no nos toquen a los profesionales. Delante de la sala hicieron un papel y ante los medios hicieron otro. Decir que la deuda es de 3.000 millones no es justo. Computar el Espai Barça como deuda no es justo. No escondemos los 1.200 millones. El Espai Barça tiene vida propia, pues se pagará con los ingresos de explotación extras. Es necesario e imprescindible para pagar la deuda del club. Cuanto antes nos libremos, mejor", ha dicho el vicepresidente económico.

Más contundente ha sido Laporta. "Usted tiene formación económica, no haga juegos de manos. Expone las cosas con suficiencia. Nosotros estamos viviendo una realidad. Que me invoque a otros barcelonistas no me aporta nada y que me dé apoyo en el 'Caso Negreira' tampoco, porque después hace intervenciones por su afán de protagonismo. Siempre le veo a piñón fijo y haciendo demagogia. Usted menosprecia a la comisión económica, profesionales que le acaban de decir que estamos mejor que cuando llegamos. Su opinión es intencionada. La crítica ayuda y es momento de cerrar filas. Lo ve todo de otro color, está haciendo demagogia y tiene afán de protagonismo, usted siempre ha sido así", ha explicado el presidente del Barça, que ha recordado que "si deportivamente estamos mejor, es porque las cosas se hacen bien en la parte económica o piensa que los jugadores vienen a jugar aquí porque sí. Teníamos una oferta por De Jong de 100 millones de euros y no lo quisimos vender por el proyecto".

Joan Laporta, en su discurso ante la Asamblea de Compromisarios 2023 | FCB

Los agentes y Piqué

A respuesta a preguntas de otros compromisarios, Romeu ha explicado el motivo por el cual ha aumentado el dinero pagado a agentes de jugadores en concepto de comisiones: "Ha habido un cambio en el concepto por recomendación de UEFA. Antes se pagaba al jugador en su contrato y él pagaba al agente. Ahora, una parte la paga el jugador y otra la paga el club. Es lo mismo, un poco mejor incluso para nosotros", ha dicho el vicepresidente económico, que ha recordado que los compromisos por contratos diferidos acaban en el 2025 y que ha lanzado un agradecimiento: "Hay jugadores que nos han ayudado, tres de los capitanes han acabado una etapa y uno de ellos ha hecho un esfuerzo adicional". Sin nombrarlo, se refería a Gerard Piqué, que perdonó parte de lo que se le debía.

Por último, Romeu, interpelado por si es ingeniería financiera toda la operación con el negocio audiovisual y que la junta se haya apuntado un beneficio de 208 millones de euros, el directivo ha explicado que "es una aplicación de norma contable. No es un tema de voluntad o no voluntad, es que se debe hacer así".