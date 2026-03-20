La enfermería del Barça: ¿Cuándo vuelven todos los lesionados?

Alarma, sobre todo, cuando Joan García se echó sobre el césped y miró hacia el horizonte. Había sentido un pinchazo muscular. La imagen de sus compañeros rodeándolo denotaba la preocupación no solo del vestuario, sino de todo el barcelonismo. A nadie se le escapa el enorme peso que tiene el de Sallent en este equipo. Su ausencia tras lesionarse del menisco el primer tramo del curso fue un problema serio. Y está a un gran nivel. Ante el Newcastle, tanto en la ida como en la vuelta, sacó varias manos prodigiosas.

Por suerte, tras las pruebas a las que se sometió este jueves, no hay lesión. Solo un susto. El futbolista está bien y disponible para el encuentro ante el Rayo Vallecano del domingo. Otra cosa será que Hansi Flick prefiera reservarlo para evitar cualquier contratiempo.

Eric, sobrecarga y precaución

Lo de Eric no fue una lesión como tal. El de Martorell sintió de nuevo molestias en el isquio. Arrastraba una sobrecarga que volvió a 'personarse', sobre todo tras una acción en la que se lanzó de segada. No estará ni ante el Rayo ni con la selección, pero no debería haber problema para después del parón.

Eric Garcia salió cabizbajo ante el Newcastle tras la lesión / X

Estaban ya en la enfermería Christensen, De Jong, Koundé y Balde. Empezando por el francés, evoluciona bien de la lesión muscular en el bíceps femoral. En su momento ya se dijo que estaría alrededor de un mes de baja y, salvo sorpresa, estará ante el Atlético ya después de esta semana de selecciones. Listo para sumar a la causa de Flick. Hace ya bastantes dias que trabaja sobre césped a cierta intensidad y los próximos días debe afrontar ya la fase final.

Balde, alguna duda más

Caso parecido al de Alejandro Balde. El lateral zurdo también sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral y el alcance era también de 4-5 semanas. En su caso se va con algo más de cautela a la hora de afirmar que estará tras el parón. Balde ya sufrió en su momento una lesión grave en esa zona y es más dado por su musculatura a sufrir lesiones musculares. Veremos si ya para vuelta parón o unos días más. Sin prisa.

Hansi Flick, Jules Koundé y Alejandro Balde en un entrenamiento en la CE Joan Gamper / Dani Barbeito

Frenkie de Jong, imprescindible en el engranaje de Hansi, debería estar ya al 100% también para la vuelta de la ventana internacional. Fue también una lesión en el isquio, una zona que parece 'maldita' estos últimos tiempos en el club (Koundé y Balde, Eric, Frenkie, Pedri...).

Frenkie, 'rush' final

Cayó en un entrenamiento el pasado 26 de febrero. Se estimaron 6-7 semanas y tendría que estar OK para la eliminatoria de Champions, que arranca el 8 de abril. Y veremos si Flick ya ante el Atlético en Liga puede darle algún minuto para rodarse, lo que sería ideal en caso de que el técnico alemán tuviera la idea de que saliera de inicio de cara a la ida de los cuartos de Champions en el Spotify Camp Nou.

Frenkie de Jong, en un partido de Champions League / AP

Por último, un caso totalmente aparte del resto. Andreas Christensen. "El jugador del primer equipo Andreas Christensen tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado por la tarde", rezaba el comunicado del club del pasado 21 de diciembre.

Todas las partes asumieron que el escandinavo ya no regresaría, probablemente, esta temporada. Y la verdad que no se cuenta con su concurso. Está siguiendo un tratamiento conservador y la idea es no forzar. El jugador y su entorno están en conversaciones con el club respecto a una posible renovación a la baja. Veremos.