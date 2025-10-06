Así está la enfermería del Barça: ¿quién se recuperará antes del clásico?

El FC Barcelona está acusando las bajas de varios futbolistas importantes que están lesionados: son hasta seis los jugadores de plantilla del primer equipo que se encuentran en la enfermería blaugrana. En las puertas del segundo parón de selecciones de la temporada, hacemos un repaso a la situación de las bajas con las que cuenta Hansi Flick en estos momentos.

Ter Stegen

A finales de julio, el guardameta alemán fue reintervenido quirúrgicamente para solucionar los problemas lumbares que presentaba. Tras el culebrón entre club y portero, el capitán accedió a firmar la autorización para que los servicios médicos del FC Barcelona pudiesen tramitar a LaLiga el informe médico preceptivo a raíz de su operación. De esta manera, pudieron alegar los cuatro meses de baja y utilizar parte de su salario para inscribir a Joan Garcia. Por ello, Ter Stegen podría regresar a finales de noviembre o principios de diciembre con el alta médica.

Gavi

Optó por un tratamiento conservador para evitar pasar por el quirófano, pero no lo consiguió. El centrocampista fue sometido a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se procedió a suturarlo con el objetivo de preservar el menisco y cuyo tiempo de recuperación se estima alrededor de 4-5 meses. La operación se produjo a finales de septiembre y se espera que pueda reaparecer entre enero y febrero.

Lamine Yamal

En el primer parón internacional de la temporada fue a la concentración de la selección española con molestias en el pubis y, en una negligencia de la RFEF, estas no remitieron y de, hecho, fueron en aumento. Se perdió cuatro partidos y regresó ante la Real Sociedad. A pesar de ser convocado, nuevamente, con la 'roja', Lamine Yamal causó baja porque reaparecieron las molestias en el pubis tras el partido frente al PSG y su tiempo de recuperación se estima de unas 2-3 semanas. Por ello, podría tener algunos minutos contra el Girona para llegar a tono ante el Olympiakos y estar al 100% en el clásico contra el Real Madrid.

Raphinha

A finales de septiembre, el brasileño sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha y el club blaugrana estimó su tiempo de baja en tres semanas. Está previsto que, si todo avanza favorablemente, pueda recibir el alta médica para el primer partido después del parón de selecciones: contra el Girona en la capital catalana.

Joan Garcia

En la última acción del partido contra el Oviedo, el guardameta del Sallent sufrió una lesión que acabó con intervención quirúrgica. ¿El motivo? Una rotura del menisco interno de la rodilla derecha y su tiempo de baja será de entre cuatro y seis semanas. El objetivo que se marca el portero es el de estar recuperado para el clásico en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid.

Fermín López

Otra baja que se produjo a finales de mes. En este caso se trató de una lesión muscular en el psoas ilíaco de la pierna izquierda y su tiempo de recuperación será de unas tres semanas. Por ello, el de El Campillo podrá reaparecer cuando finalice el parón de selecciones frente al Girona en el derbi català.