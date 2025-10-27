Así está la enfermería del Barça: ¿quién se recuperará para el partido contra el Elche?

El Barça quiere olvidar lo antes posible su derrota este domingo en el clásico y empezar a pensar en el próximo duelo, que se celebrará el domingo a las 18:30 horas contra el Elche. Hansi Flick, que regresará al banquillo tras cumplir sanción, tiene toda la semana por delante para preparar el duelo liguero y para tratar de recuperar el máximo número de efectivos posible.

Ter Stegen

El portero alemán fue intervenido a finales de julio para solucionar los problemas lumbares que presentaba. Tras el culebrón entre club y portero, el capitán accedió a firmar la autorización para que los servicios médicos del Barça pudieran tramitar el informe médico a LaLiga. De esta manera, pudieron alegar los cuatro meses de baja y utilizar parte de su salario para inscribir a Joan Garcia. Ter Stegen podría regresar a finales de noviembre o principios de diciembre con el alta médica.

Gavi

Aunque inicialmente optó por un tratamiento conservador para evitar pasar por el quirófano, el centrocampista, con el consenso del club, decidió someterse a una artroscopia para solucionar la lesión en el menisco interno. Se procedió a suturarlo con el objetivo de preservar el menisco y cuyo tiempo de recuperación se estima alrededor de 4-5 meses. La operación se produjo a finales de septiembre, por lo que se espera que pueda reaparecer entre enero y febrero.

Lewandowski

El delantero, que se lesionó en el parón de octubre con Polonia, padece una rotura del bíceps femoral de la pierna izquierda, la misma lesión que sufrió a principios de temporada. Al principio, el tiempo de baja lo alejaba de los terrenos de juego entre las 4 y las 6 semanas. Sin embargo, sus sensaciones son positivas y este lunes ya ha empezado a entrenar con el grupo.

Joan Garcia

El guardameta de Sallent sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla derecha en la última jugada del partido en Oviedo. Su tiempo de baja tras la operación lo descartaba entre cuatro y seis semanas hace justo un mes, por lo que su regreso, al menos a los entrenos con el grupo, es cuestión de tiempo.

Dani Olmo

El mediapunta azulgrana volvió antes de tiempo a Barcelona en el parón de octubre, tras resentirse de sus molestias con España. El parte médico lo mantenía de baja entre 2-3 semanas, aunque más de 15 días después todavía no ha entrenado con sus compañeros.

Raphinha

A finales de septiembre, el brasileño sufrió una lesión en el tercio medio del bíceps femoral de la pierna derecha que lo alejaba de los terrenos de juego tres semanas, pero una recaída lo ha mantenido fuera hasta finales de octubre. Con el clásico en el horizonte, Raphinha regresó con el grupo hasta el viernes, cuando no entrenó aquejado por unas molestias distintas a la de su lesión previa. Desde el club son cautos con el extremo y no arriesgarán.

Christensen

El danés padeció un virus estomacal la semana pasada que lo mantuvo varios días sin entrenar. Aunque el viernes regresó con el grupo, Flick no lo convocó para el clásico. Está previsto que vuelva a la lista este domingo contra el Elche.