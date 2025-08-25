Enfado de Nike por el conflicto con las camisetas

Temporada nueva, jugadores nuevos, ilusiones nuevas, pero mismas equipaciones para el FC Barcelona. Los culés no han podido estrenar aún en partido oficial las nuevas camisetas de esta temporada, algo que no ha gustado nada a Nike.

La empresa americana, encargada de vestir a los barcelonistas desde hace 27 años, sacó al mercado las tres nuevas equipaciones para este curso 2025/26. La azulgrana, la amarilla de Kobe Bryant y la naranja recordando a las 'total 90' míticas. Las tiendas del club explotaron por la demanda de los aficionados, pero por ahora, solo las hemos podido ver en amistosos.

Las tres equipaciones del FC Barcelona de la temporada 2025/26 / SPORT

Dos encuentros con la verde

La Liga no permitió al Barça utilizar ninguna de las tres equipaciones ni ante el Mallorca, ni contra el Levante. El protocolo obliga a los dos clubes a subir sus opciones en la aplicación oficial 'Kit Selector' y a partir de allí se da el visto bueno a la combinación definitiva. Los parecidos de las tres con la local de los dos rivales no lo permitieron y obligaron a los de Flick a repetir la tercera camiseta verde de la temporada pasada.

En Son Moix la Liga vetó la primera camiseta por el parecido con el rojo mallorquinista, la segunda por llevar los dos pantalones negros y la tercera (aunque no era oficial en ese momento) por asemejarse mucho el naranja al rojo.

Lamine Yamal ante Valjent / Joan Mateu Parra / AP

Pero en el Ciutat de Valencia se produjo un cambio de criterio algo extraño. Hace 10 años los culés jugaron con una camiseta naranja, muy similar a la tercera de este año, ante el Levante vestido de azulgrana. La primera se canceló por motivos obvios (los dos visten de azulgrana) y la segunda otra vez por culpa de los pantalones.

Las diferencias de criterio con las camisetas ante el Levante / SPORT

Dos partidos perdidos por parte del Barça y Nike para enseñar al mundo sus nuevos productos. Algo que ha enfadado a la marca americana, aunque entienden que el FC Barcelona no tiene ninguna culpa de lo sucedido.

¿Cambio de pantalones?

El pasado domingo en el Carlos Tartiere ocurrió algo que planteó muchas dudas en la afición culé. El Real Madrid vistió de blanco, pero con los pantalones de su segunda equipación para poder jugar ante el Oviedo. La segunda camiseta merengue es azul oscuro y la tercera azul más claro. Por tanto, los madridistas solo tenían la opción de salir con la primera y los pantalones de la segunda para no tener que sacar alguna camiseta antigua.

Rodrygo ante el Oviedo / Miguel Oses / AP

El Barça no se planteó en ningún momento el cambio de pantalones ya que ninguna combinación visiblemente bonita hubiese sido válida. El Barça prefirió no hacer experimentos extraños con las combinaciones y fue a lo seguro con la verde del año pasado.

Estreno ante el Rayo Vallecano

Por suerte, como ha podido saber SPORT. El FC Barcelona estrenará, por fin, su primera equipación en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Los culés tienen el visto bueno de la Liga para poder hacerlo. Los madrileños visten de blanco y no habrá ningún problema para salir al campo de azulgrana.

Y lo más normal es que la segunda camiseta se estrene en la sexta jornada de Liga en el campo del Oviedo.