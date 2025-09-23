La indignación de Neymar con el quinto puesto de Raphinha

El FC Barcelona fue uno de los clubes protagonistas en la gala del Balón de Oro del pasado lunes. La entidad azulgrana se llevó cuatro premios, pero sus jugadores también sufrieron algunas injusticias. La más sonada fue la de Pedri que, pese a ser considerado para muchos como el mejor centrocampista del mundo, quedó en la 11º de la clasificación. En mejor puesto quedó Raphinha, que alcanzó la quinta posición, aunque podría haber estado más arriba en el ránking. Es por ello que su compatriota Neymar Jr ha salido en su defensa.

Lo cierto es que Raphinha fue uno de los mejores jugadores de la temporada tanto del Barça como del fútbol mundial. Incluso, sobre todo en la primera mitad del curso, figuró entre los favoritos para hacerse con el Balón de Oro. Sin embargo, en los meses finales, pese a continuar siendo una pieza fundamental en el equipo de Flick, su rendimiento disminuyó en favor de Lamine Yamal, que brilló en las eliminatorias de Champions League y subió enteros para ganar el preciado galardón.

Todo ello ha hecho que los periodistas con derecho a voto no hayan valorado el gran desempeño de Raphinha, que hizo 64 contribuciones de gol en la temporada pasada entre el Barça y la selección de Brasil, unas cifras que superan a Dembélé y Lamine Yamal, los dos últimos favoritos. Así pues, Neymar, ha puesto el grito en el cielo sobre la decisión de France Football: "Que Raphinha sea quinto es una tomadura de pelo", comentó en una publicación de Instagram.

La reacción de Neymar / Instagram

Por el momento, el futbolisa, que acudió a la gala junto a su mujer y su hijo, no se ha pronunciado. Precisamente, su pareja también publicó un mensaje de apoyo a Raphinha después del acto en París: ¡Las calles nunca olvidarán esta temporada! 61 G/A ¡Eres un increíble!".

El jugador brasileño del Barcelona fue coronado como mejor jugador de LaLiga. Además, fue uno de los pilares del exitoso Barça que ganó el triplete nacional y anotó 34 goles y repartió 25 asistencias con su equipo. No obstante, el extremo no ha obtenido tanto reconocimiento a nivel europeo. 'Rapha' también fue máximo goleador (13 dianas) y asistente (9 pases de gol) de la Champions League, pero el premio a mejor jugador del torneo se lo llevó Ousmane Dembélé por el hecho de haber conquistado el título, aunque había registrado cifras inferiores.