El 'enfado' de Lewandowski: "Decido yo y no los jugadores"

A unos meses de cumplir los 37, Robert Lewandowski sigue manteniendo el mismo hambre que tenía con 25. Ha ganado Champions, Ligas, trofeos de máximo goleador. Se ha hartado a marcar de todas las formas y colores. Ha ganado más de lo que podría haber imaginado. Pero si por algo el polaco mantiene estos registros y este nivel competitivo hoy en día es precisamente por eso. Porque es insaciable.

Cuando aterrizó en Barcelona, lógicamente, una de las primeras cosas que hizo el técnico germano fue hablar con Robert. De los pocos miembros del plantel que conocía (y muy bien) junto con Marc-André Ter Stegen. Para conocer sus sensaciones y departir sobre la situación del equipo. Lewy mostró su total compromiso y motivación de cara a relanzar a un Barça que venía de un año duro y de muchísimo desgaste.

Lewandowski celebra su gol contra el Rayo ante De Jong e Iñigo Martínez / Valentí Enrich

A partir de ahí, qué duda cabe que estamos viendo una de las mejores versiones de la carrera del polaco. Cuando teóricamente debería estar pensando más en retiros dorados y prejubilaciones. Ya ha superado, a mediados de febrero, su mejor registro anotador como jugador azulgrana. 32 goles en 34 partidos y tres asistencias. A más de un gol o asistencia por encuentro. Brutal.

UNO MÁS EN EL VESTUARIO

Eso sí, por mucha confianza y mucho que se conocieran Hansi y Robert, eso no ha afectado en nada a nivel de trato. No ha temblado el técnico de Heidelberg si ha creído conveniente sustituir a Lewy durante el transcurso de cualquier partido. Incluso necesitando marcar el cuadro barcelonista. Hemos visto varias ocasiones en las que era relevado en el 60, con media hora por delante.

FC Barcelona - Rayo Vallecano | El gol de Robert Lewandowski

Sobre todo con la irrupción de Ferran Torres como alternativa en la punta de lanza. Este domingo, ante el Rayo, vivimos un nuevo capítulo de esta relación Flick-Lewandowski y el estatus en vestuario. El polaco había anotado el único tanto del encuentro, de penalti. Y el Barça estaba sufriendo las embestidas del conjunto de Iñigo Pérez, atrevido.

La decisión la tomo yo y es la que he tomado hoy

El teutón decidió sustituir al '9' en el 81' para dar refresco al ataque y a la presión con Ferran. Las cámaras captaron a Lewy cuando saludaba al entrenador azulgrana y hacía algún aspaviento, contrariado. No un desaire, sino un desacuerdo. Preguntado en rueda de prensa, Hansi aclaró la situación. Y lanzó un mensaje a nivel de gestión y vestuario, dejando claro quien controla este tipo de acciones. “Es normal, siempre quiere marcar goles. La decisión la tomo yo y es lo que he tomado hoy. Yo decido en relación al equipo y no a los jugadores. Estoy muy contento con su rendimiento, pero depende de mí. Lo deben aceptar”.