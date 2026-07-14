Enésimo contratiempo físico de Frenkie de Jong

Llueve sobre mojado con Frenkie de Jong. El centrocampista del FC Barcelona acabó tocado el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la selección de Países Bajos fue eliminada por Marruecos en los dieciseisavos de final, y a falta de que las pruebas médicas de los próximos días confirmen las malas sensaciones de las primeras exploraciones, todo apunta a que estará varios meses de baja y, por consiguiente, se perderá el primer tramo de la temporada 2026/27.

Malas noticias para Hansi Flick, que desde su llegada al banquillo blaugrana hace dos años ha podido contar mucho menos de lo que le hubiera gustado con un futbolista importante en su proyecto. De Jong empezó la primera campaña del alemán en octubre por culpa de una lesión en el tobillo, mientras que el curso pasado fue baja en un momento clave, de febrero a abril, por un contratiempo muscular importante. Además de estos dos problemas relevantes, que le mantuvieron más de 200 días en el dique seco y le forzaron a perderse 36 encuentros, el neerlandés se perdió siete partidos por otros motivos físicos.

Renovado hasta 2029 hace menos de un año, Frenkie vuelve a estar en el foco de atención por sus problemas con las lesiones. Y es que en su primer lustro como blaugrana tuvo algún problema y siempre fue un jugador propenso a los contratiempos musculares, pero en ese período temporal 'solo' se ausentó en 40 ocasiones entre el Barça y la 'Oranje' y registró una media ocho partidos de baja por temporada, una cifra muy inferior a la que ha sufrido en los dos últimos años.

De Jong tiene 29 años y, por consiguiente, se encuentra en la etapa ideal para cualquier futbolista al combinar madurez competitiva, experiencia y buenas condiciones físicas para rendir al máximo nivel. Recientemente, sin embargo, la mala fortuna ha entrado en escena en su carrera y ha tenido que convivir constantemente con las lesiones.

Si todo lo que rodeó a Frenkie de Jong en la última gran competición entre selecciones antes del presente Mundial, la Eurocopa de 2024, ya fue muy polémico (Ronald Koeman lo convocó a pesar de los problemas en el tobillo que, como decíamos, le impidieron jugar hasta octubre); los rumores sobre las presuntas infiltraciones y las fotografías de su rodilla derecha durante la Copa del Mundo que se está disputando actualmente en tierras americanas, sumadas a la información de 'Marca' sobre su lesión importante, añadirán más leña al fuego.