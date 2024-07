El enésimo contratiempo para el exblaugrana Moussa Wagué

Quizá alguno de nuestros lectores no recuerde su nombre, pero Moussa Wagué fue jugador del FC Barcelona. Fichó por el filial blaugrana en verano de 2018 y llegó a tener ficha del primer equipo. Ahora sufre un nuevo contratiempo en Chipre.

El PAOK de Grecia, el Gorica croata y desde el verano pasado el Anorthosis. Estos son los tres clubes en los que ha militado Wagué desde que abandonó el Barça como agente libre en 2022.

En este último parecía haberse reencontrado con su versión futbolística, dejando atrás la durísima lesión que sufrió en la rodilla, dejándole fuera de los terrenos de juego toda una temporada en 2020. 29 encuentros ha disputado con el equipo de Chipre.

Pues bien, el conjunto chipriota ha decidido rescindir de forma unilateral el contrato del senegalés. ¿El motivo? Wagué se ha ausentado durante la pretemporada por lesión, pero no presentó las pruebas médicas que el club le solicitó. El Anorthosis aclara que no hay deudas y no descarta tomar medidas legales.

Su paso como blaugrana

El senegalés debutó con el primer equipo el 13 de abril del 2019, en un Huesca-Barça, correspondiente a la 32ª jornada de LaLiga Santander. Ha disputado un total de seis partidos con el Barça: cuatro en la Liga y dos en la Champions League.

En la competición europea debutó en los últimos instantes contra el Borussia Dortmund, lo que supuso su primer partido en el Camp Nou, y contra el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza.

En el palmarés de Wague figura la Liga conseguida la temporada 2018/19. El jugador ha disputado la segunda mitad del curso 2019/20 cedido en el Niza.