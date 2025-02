Enésimo 'clínic' de Pedri en la noche más espesa

Definitivamente, estamos viendo su mejor versión. Superior a la del año de su irrupción. Y ya fue aquel un desmpeño imponente por parte de Pedri González. Partido tras partido, el de Tegueste frota la lámpara y nos deja un sinfín de acciones de una altísima calidad. Se nos están acabando los adjetivos con un jugador que, además, está en un momento físico buenísimo.

Ubicado en esta posición más en el origen de la jugada, siendo omnipresente en la creación y participando también en 3/4 de campo, Pedri se ha vuelto una pieza indispensable para Flick. Un intocable. Después de un par de años más oscuros en cuanto a lesiones, es una época que ha quedado totalmente olvidada. Ha currado lo indecible el canario para poder alcanzar un estado de forma que, sin titubear, lo convierte actualmente en el mejor centrocampista del planeta.

LUZ EN MINUTOS DE OSCURIDAD

Ante el Rayo Vallecano, Pedri fue en muchas ocasiones el que encendía la luz cuando al resto de sus compañeros se le apagaba. Porque el cuadro vallecano hizo sufrir de lo lindo al entramado de Hansi Flick. Y mientras Gavi, Frenkie, Raphinha o Lamine Yamal mostraron una versión más espesa, el de Tegueste estuvo tan lúcido como de costumbre.

Pedri, en el once inicial ante el Rayo / Dani Barbeito

Como decíamos, tanto en labores defensivas como ofensivas. Durante los 96 minutos que duró el choque no paró de correr, de ayudar en defensa. De romper cinteros, de encontrar los espacios donde parecía que no los había. Dio un pase delicioso de gol a Raphinha que el de Porto Alegre, menos fino de lo que acostumbra esta campaña, no supo materializar. Se topó con un Batalla, todo hay que decirlo, muy entonado.

Es un continuo ya lo del joven centrocampista de 22 años. Con toda la carrera por delante, la reciente renovación que firmó es, sin lugar a dudas, una de las mejores noticias de las últimas semanas en clave azulgrana. Era vital amarrar a este talento único formado en las inferiores de la UD las Palmas.

MÁS MINUTOS QUE EN LOS DOS ANTERIORES CURSOS

2.793 minutos encadena ya el de Tegueste. Ojo al dato, ya ha jugado, a mediados de febrero, más que toda la temporada pasada. Ya hace semanas que superó su registro de minutos de la 2022/23. Quizás no está luciendo tanto a nivel de cifras, de tangibles (cuatro goles y seis asistencias), pero sí en cuanto a aura y peso en el juego del equipo. En los minutos que estuvo Dani Olmo sobre el verde mostraron una gran conexión que apenas estamos pudiendo ver por los problemas físicos del egarense.

Cuando se junten ambos talentos y esté el ex del Leipzig en condiciones y enlazando partidos, será una delicia. Por cierto, MVP merecidísimo del partido.