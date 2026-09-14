La enésima vuelta de tuerca de Flick al sistema del Barça

Hansi Flick volvió a demostrar en la visita del FC Barcelona al Ciutat de València que es un entrenador intervencionista, de autor y en constante búsqueda de variantes. En un escenario exigente ante el Levante, el técnico germano agitó la pizarra y puso en liza una serie de combinaciones e invenciones posicionales que terminaron de encajar las piezas de un equipo que no deja de evolucionar.

La gran sorpresa de la jornada llegó en el frente de ataque. Flick decidió retirar del campo a Lamine Yamal, una pieza prácticamente intocable en el esquema azulgrana. Sin embargo, la revolución no residió únicamente en el cambio, sino en la reordenación del tridente.

Flick / Enric Fontcuberta

En lugar de ubicar a Karim Adeyemi en la banda derecha (su demarcación teóricamente más natural), el técnico desplazó al internacional alemán al perfil izquierdo. Raphinha, que venía actuando con notable éxito de delantero centro (suma ya seis goles en este arranque), regresó al extremo derecho, una zona que apenas había ocupado de inicio desde la irrupción de Lamine. Por dentro, la figura del falso '9' recayó en Dani Olmo, un futbolista asociativo, con lectura para generar espacios y llegada desde segunda línea.

Adeyemi y la cuenta pendiente

El movimiento volvió a dar frutos inmediatos. El propio Adeyemi frotó la lámpara firmando un golazo que resumió sus mejores virtudes: conducción felina, potencia y explosividad en el desmarque. Aun así, Flick volvió a dejar un mensaje claro en la rueda de prensa posterior al encuentro al ser preguntado por el rendimiento del ex del Dortmund.

Adeyemi, ante el Levante / AFP7 vía Europa Press

El técnico germano reiteró por dos veces que se trata de un futbolista "fantástico" que puede aportar muchísimo al equipo, pero recalcó aquello de "si está centrado". No es un diagnóstico al azar: Flick conoce bien a Adeyemi desde su etapa en la selección alemana y sabe que su trayectoria ha sufrido altibajos precisamente por desconexiones puntuales y cierta irregularidad mental. El reto del entrenador pasa por lograr que el atacante mantenga la concentración los 90 minutos para extraer su máximo potencial.

La versatilidad de este Barça responde también a la gestión del mercado. Sin la llegada de un '9' puro tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, y al no concretarse la opción de Julián Álvarez, Flick ha convertido la delantera en un espacio dinámico. Además del tridente visto ante el Levante, el abanico ofrece opciones con Anthony Gordon al espacio, Fermín López atacando el área o el propio Adeyemi en el carril central.

Rodri-Bernal juntos

Las pruebas no se limitaron al ataque. El laboratorio de Flick dejó ver en el tramo final una medular poco habitual (que creíamos que sería poco frecuente) formada por Rodri Hernández y Marc Bernal. Aunque en la previa se contemplaban como perfiles excluyentes, ambos coincidieron sobre el césped con roles bien definidos: Bernal actuó de pivote posicional por delante de la defensa, mientras que Rodri desplegó su jerarquía metros más arriba, en la posición de interior, secundando a Fermín en la media punta.

Rodri, el complemento perfecto para el esquema de Flick / JORDI CARNÉ

No es algo nuevo en el catálogo del alemán. Desde su llegada en la campaña 2024-2025, la reconversión de futbolistas ha sido una constante: recicló a Gerard Martín como un central de gran nivel, probó a Eric García en el pivote y en el lateral diestro, y esta misma temporada ha consolidado a Xavi Espart a pierna cambiada.

Una máquina ofensiva

El resultado de este dinamismo son 21 goles a favor en solo cinco jornadas de Liga. El propio Flick ha admitido en rueda de prensa que dispone de la plantilla con mayor riqueza táctica y fondo de armario de su carrera. El laboratorio del Barça no se detiene y las alternativas parecen inagotables.