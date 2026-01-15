Endrick: "Aprendí mucho de Xabi Alonso"

Endrick ha repasado su presente y su reciente pasado en una entrevista concedida a diario MARCA, donde destaca el aprendizaje adquirido junto a Xabi Alonso, a pesar de jugar poco: “Aprendí mucho de Xabi [Alonso] en Madrid. Era un jugador de primer nivel y conoce muy bien el fútbol. Aunque estuve lesionado mucho tiempo y no pude entrenar con todos, me beneficié mucho de lo que escuché de él. Ahora estoy aprendiendo de Paulo Fonseca [su entrenador en Lyon], que también es meticuloso. Si tienes la mente abierta, aprendes cada día de los grandes entrenadores, y eso es lo que busco”.

El joven delantero también agradece el apoyo recibido de Florentino cuando anunció su intención de salir cedido. “El presidente siempre ayudó a todos en todo y conmigo no fue la excepción. Comprendió mi deseo de jugar partidos seguidos... y fue generoso como siempre”. Su salida cedido al Olympique de Lyon se enmarca en esa búsqueda de continuidad y de minutos que le permitan crecer como futbolista.

Sobre sus primeros pasos en Francia, Endrick comenta: “El primer partido cumplí mi objetivo: la clasificación en Copa. Fue genial, porque pude marcar mi primer gol con el club, pero tengo que aspirar a más. Si marco más, aumentarán mis posibilidades de ser convocado”.

En cuanto a sus aspiraciones con Brasil, el delantero subraya la competencia en la selección: “La selección brasileña es la más importante del mundo. Nadie tiene un puesto asegurado. Quiero volver a jugar con Brasil, pero eso es consecuencia de lo que haga ahora en el Lyon”.

Finalmente, Endrick reflexiona sobre las exigencias de LaLiga y la Ligue 1: “Francia y España tienen dos de las mejores selecciones del mundo. Han ganado mucho en los últimos años. Ambas Ligas exigen mucha preparación física, rapidez mental y técnica. No creo que una sea más técnica y la otra más física. Son jugadores que vienen de todo el mundo en los principales clubes de ambas. Ambas exigen mucho en todo. Siempre he jugado con jugadores mayores que yo, desde pequeño, y siempre he tenido que superarme físicamente. La verdad es que no lo veo como un problema”.