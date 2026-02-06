ENCUESTA SPORT: ¿A qué rival prefieres para el Barça en semifinales de Copa?

El camino hacia La Cartuja entra en su fase decisiva. Tras superar al Albacete en el Carlos Belmonte, el Barça de Hansi Flick ya está en el bombo de las semifinales de la Copa del Rey. Este viernes (13:00h), el sorteo puro en la Ciudad del Fútbol determinará el último obstáculo antes de la gran final de abril.

Con el Real Madrid fuera de combate, el cartel de semifinalistas es de auténtico lujo. Tres "leones" del fútbol español se interponen entre el Barça y el título. ¿A quién prefieres ver en la eliminatoria a doble partido?

Los tres posibles rivales

Atlético de Madrid: Los de Simeone llegan lanzados tras golear al Betis (0-5). Son el rival, a priori, más duro por plantilla y por su idilio reciente con las rondas finales. Un duelo contra el Atlético siempre es sinónimo de máxima tensión y desgaste físico.

Athletic Club: El "Rey de Copas" (con permiso del Barça) nunca falta a su cita. Los hermanos Williams y San Mamés son una pesadilla para cualquiera en este formato. Eliminar a los leones exigiría una versión impecable del bloque de Flick.

Real Sociedad: El equipo de Imanol Alguacil practica uno de los mejores fútbol de España. Aunque sufrieron para remontar en Vitoria, su capacidad asociativa y su presión alta pondrían a prueba la salida de balón azulgrana.

Pleno azulgrana: el Femení también conocerá su suerte

El pleno azulgrana en las Rozas será total. El Barça Femení también estará en los bombos este viernes tras asaltar Valdebebas y eliminar al Real Madrid (0-4) en un Clásico marcado por la lluvia y el viento. Los goles de Alexia Putellas, que abrió la lata de cabeza, el doblete de Ewa Pajor y el tanto de Salma Paralluelo nada más salir al campo, certificaron el pase de las de Pere Romeu.

A diferencia del cuadro masculino, las rivales del Femení en el sorteo de las 13:00h serán el Atlético de Madrid (que eliminó al Athletic), el Costa Adeje Tenerife (que superó al Madrid CFF) y la gran revelación, el Badalona Women, que dio la campanada al eliminar a la Real Sociedad en Zubieta. Al igual que los chicos, las vigentes campeonas afrontarán ahora una eliminatoria a doble partido en busca de una nueva final.