Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
TopuriaDónde ver TopuriaCucurella fichaje Real MadridLey de Propiedad HorizontalMercado de fichajesEspaña - Cabo VerdeCucurellaJustin GaethjeMakhachevCuándo juega Barça final ValenciaVuelta Málaga AlmeríaLesión AraujoMundial 2026Partidos Mundial 2026 hoyEtapa 8 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaNormas DGTDerrama vecinosGiorgina UzcateguiCalendario España MundialSimulador MundialParches Mundial 2026Cuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
En directo

En directo

EL DEBATE DE LOS LECTORES

Encuesta SPORT: ¿Qué te parece el fichaje de Cucurella por el Madrid en clave Barça?

En SPORT queremos saber vuestra opinión sobre la decisión de Marc Cucurella, canterano de La Masia, de recalar en el Real Madrid

Cucurella, nuevo lateral del Real Madrid

Cucurella, nuevo lateral del Real Madrid / Instagram

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
SPORT.es

SPORT.es

Actualizar
RRSS WhatsAppCopiar URL