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EL DEBATE DE LOS LECTORES
Encuesta SPORT: ¿Qué te parece el fichaje de Cucurella por el Madrid en clave Barça?
En SPORT queremos saber vuestra opinión sobre la decisión de Marc Cucurella, canterano de La Masia, de recalar en el Real Madrid
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Jose Manuel
No sería ni suplente en el Barça. Bravo por Laporta por no entrar en ese juego de determinados periodistas.
C11
Cucurella es un mediocre con prensa
M.E.Z.
¿Cucurella al Madrid? El Barcelona está arruinado
Jordi
Nunca tuvo que salir del club.Hay que dar un golpe de efecto con Víctor Muñoz.
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