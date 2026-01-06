Encuesta SPORT: ¿Te gusta el fichaje de Joao Cancelo por el Barça?

El Barça está muy cerca de cerrar de forma definitiva el fichaje de Joao Cancelo, cuya oficialidad se anunciará en los próximos días, pero que ya se da por hecho en el club. En SPORT confirmábamos en las últimas horas que el acuerdo con el Al-Hilal era total y que el jugador ha puesto mucho de su parte para que su llegada pudiera hacerse realidad. Tanto es así que incluso ha aceptado rebajarse la ficha a la mitad para volver a vestirse de blaugrana.

Cancelo jugó una sola temporada en el Barça, fue la 23-24, la última con Xavi Hernández liderando el banquillo. No fue un año sencillo porque, más allá de que acabó con el adiós del técnico egarense, el equipo no logró alzar ningún título. El rendimiento del internacional luso durante esa campaña fue de más a menos, pero no convenció de forma suficiente para ganarse su continuidad en el proyecto de Hansi Flick.

El futbolista jugó un total de 42 partidos con el Barça, en los que logró cuatro goles y firmó cinco asistencias. 24 de esos encuentros los disputó como lateral izquierdo y otros dieciséis los jugó como lateral derecho. El resto lo hizo en banda derecha, aunque en posiciones más avanzadas. En cambio, no ejerció en ningún partido como central, la posición que supuestamente debía ser reforzada tras la lesión de Christensen y los problemas de Araujo.

Hansi Flick, de hecho, durante la rueda de prensa previa a las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic, habló de las opciones que le da Cancelo en su dibujo siempre apuntando a labores ofensivas, un mensaje un tanto contradictorio teniendo en cuentas las necesidades de la plantilla. Lo cierto es que la llegada del portugués ha generado un debate intenso en el entorno blaugrana. ¿Era necesario su fichaje? ¿Rindió en su anterior etapa al nivel que se espera de un jugador del Barça? ¿Dónde jugará? Son muchas las incógnitas que aparecen alrededor de su incorporación.

Gracias por participar.