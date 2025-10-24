Encuesta SPORT: Elige el once del Barça para el clásico frente al Real Madrid

Después de un inicio de temporada con sensaciones extrañas, sin poder lucir su mejor versión, el FC Barcelona visita este domingo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (16.15 horas) con el objetivo de dar un golpe sobre la mesa, asaltar el liderato de LaLiga EA Sports y demostrar a su eterno rival que la llegada de Xabi Alonso no ha cambiado nada respecto a la temporada pasada.

Hansi Flick, sancionado, no tendrá mucho margen de maniobra a la hora de confeccionar la alineación para el clásico. Las bajas de Joan Garcia, Ter Stegen, Gavi, Dani Olmo y Robert Lewandowski condicionarán mucho al técnico alemán. Además, Ferran Torres y Raphinha llegan al compromiso recuperados, pero sin rodaje, y Jules Koundé, Frenkie de Jong y Andreas Christensen no han podido entrenar con normalidad en los últimos días.

Con todos estos condicionantes, en SPORT queremos conocer la opinión de nuestros lectores. ¿Cuál sería, para todos ustedes, el mejor once posible para enfrentarse al Real Madrid?

¡Muchas gracias por participar! En SPORT, como siempre, podrán seguir la mejor previa del clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona.