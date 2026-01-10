Encuesta SPORT: ¿Cuál debería ser la alineación del Barça contra el Real Madrid en la final de la Supercopa?

El FC Barcelona de Hansi Flick se medirá al Real Madrid en la final de la Supercopa de España este domingo, tras golear al Athletic Club en semifinales por 5-0 con un doblete de Raphinha y goles de Ferran, Fermín y Bardghji. De esta manera, el conjunto azulgrana podrá ganar el primer título de la temporada ante su eterno rival, en lo que podría ser un golpe encima de la mesa y un punto de inflexión de cara al segundo tramo de campaña.

De hecho, desde que la competición se juega en Arabia, en las dos ocasiones que el Barça ha logrado hacerse con la copa (2023 y 2025), ha terminado por ganar también LaLiga, lo que demuestra que, aun si no es el título más relevante, puede afectar en la dinámica del equipo.

Las posibles dudas de Hansi Flick en el once

Para superar a los madridistas en la gran final, la lógica apunta a que Hansi Flick utilice exactamente el mismo once que maravilló frente al Athletic incluyendo a Lamine Yamal, que no fue de la partida al no entrenar el día de antes. No obstante, surgen algunas posibles variables interesantes a comentar.

La principal duda radica en la posición de Eric Garcia, que podría jugar tanto como pareja de Pau Cubarsí en el centro de la defensa, como en el medio del campo. La posición del de Martorell influye directamente en Gerard Martín, alternativa si Eric juega en el medio, y Frenkie, que no jugaría en dicho supuesto. Más allá de esta duda en defensa y centro del campo, otro debate interesante es el de la mediapunta, donde Fermín y Olmo luchan constantemente por el puesto, mientras que los problemas para defender el juego aéreo del Real Madrid podrían provocar la inclusión de Lewandowski en el once, en detrimento de Ferran.