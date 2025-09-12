Encuesta SPORT: Camp Nou-Johan Cruyff a debate, ¿Cómo lo valoras?

El FC Barcelona - Valencia se disputará el domingo en el Estadi Johan Cruyff debido a que el club todavía está pendiente de recibir todos los permisos para poder volver a jugar en el Spotify Camp Nou mientras continúan las obras de remodelación.

