Encuesta SPORT: Camp Nou-Johan Cruyff a debate, ¿Cómo lo valoras?

Participa en la encuesta de SPORT.es sobre las obras del Spotify Camp Nou y el traslado provisional al Estadi Johan Cruyff para el Barça - Valencia

El Estadi Johan Cruyff del FC Barcelona.

El Estadi Johan Cruyff del FC Barcelona. / FCB/FCF / Europa Press

SPORT.es

El FC Barcelona - Valencia se disputará el domingo en el Estadi Johan Cruyff debido a que el club todavía está pendiente de recibir todos los permisos para poder volver a jugar en el Spotify Camp Nou mientras continúan las obras de remodelación.

¿Cómo valoran los socios y aficionados del Barça toda esta situación? En SPORT.es os ofrecemos la posibilidad de opinar al respecto en nuestra encuesta. ¿Participa!

