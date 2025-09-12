FC BARCELONA
Encuesta SPORT: Camp Nou-Johan Cruyff a debate, ¿Cómo lo valoras?
Participa en la encuesta de SPORT.es sobre las obras del Spotify Camp Nou y el traslado provisional al Estadi Johan Cruyff para el Barça - Valencia
SPORT.es
El FC Barcelona - Valencia se disputará el domingo en el Estadi Johan Cruyff debido a que el club todavía está pendiente de recibir todos los permisos para poder volver a jugar en el Spotify Camp Nou mientras continúan las obras de remodelación.
¿Cómo valoran los socios y aficionados del Barça toda esta situación? En SPORT.es os ofrecemos la posibilidad de opinar al respecto en nuestra encuesta. ¿Participa!
