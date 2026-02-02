Una encuesta revela que Laporta parte como favorito en las elecciones al Barça

A poco más de un mes para que el barcelonismo vuelva a las urnas, el clima electoral empieza a agitarse en los despachos del Camp Nou. Las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, previstas para el próximo 15 de marzo, ya han entrado en fase de precampaña real y, como suele ocurrir en estos escenarios, las primeras encuestas comienzan a circular en el entorno del club.

Según se ha explicado La Posesión, en los últimos días ha empezado a circular por los pasillos azulgranas un sondeo sobre intención de voto entre los socios, elaborado por una empresa demoscópica y encargado, supuestamente, desde sectores próximos al entorno interno. El programa subraya un matiz importante: el club niega haber encargado oficialmente esta encuesta y asegura no tener relación directa con el estudio.

Siempre según el relato ofrecido por La Posesión, la empresa que realizó el trabajo habría contactado con los encuestados en nombre propio, sin presentarse como una iniciativa institucional del Barça. Aun así, los resultados ya se interpretan como la primera fotografía aproximada del escenario electoral, una vez que los principales precandidatos han salido públicamente a la palestra.

Laporta lidera con claridad

Los datos a los que dice haber tenido acceso el programa sitúan a Joan Laporta como claro favorito para revalidar el cargo. El actual presidente obtendría entre un 45% y un 47% de los votos, una cifra que le colocaría muy por delante del resto de aspirantes.

En segunda posición aparece Víctor Font, que alcanzaría un apoyo estimado del 20% al 22%, consolidándose como la alternativa más fuerte en este primer sondeo.

El tercer lugar lo ocuparía Marc Ciria, con un respaldo de entre el 10% y el 12%, mientras que Xavier Vilajoana quedaría en cuarta posición con un 5% a 7% de intención de voto. El resto de respuestas se repartirían entre opciones residuales y el habitual bloque de indecisos y “no sabe/no contesta”.

Un escenario abierto

Aunque la encuesta apunta a una ventaja significativa de Laporta, el proceso todavía está en una fase inicial y quedan semanas decisivas por delante: la formalización de candidaturas, la campaña, los avales y el debate público pueden alterar el tablero.

Por ahora, la sensación que deja esta primera aproximación es clara: Laporta parte con ventaja, pero la batalla electoral ya está en marcha en el Barça.