FC BARCELONA
ENCUESTA: ¿Quién es el futbolista más querido de la historia del Barça?
SPORT busca al jugador más amado por el barcelonismo, ¿nos ayudas a elegirlo?
El Barça no solo se explica a través de los títulos, sino de los sentimientos que despierta. De las jugadas imposibles, las noches mágicas y las historias humanas que se quedan grabadas para siempre en la memoria culé. En SPORT lanzamos una gran encuesta para descubrir quién es el futbolista más querido de todos los tiempos: el jugador que mejor encarna el espíritu y los valores del FC Barcelona.
De Kubala a Messi, un viaje por el alma del Barça
Desde el carisma de Ladislao Kubala hasta la revolución de Leo Messi, cada época ha tenido su ídolo. Ronaldinho devolvió la sonrisa al Camp Nou; Cruyff cambió la mentalidad del club para siempre; y figuras como Xavi, Iniesta o Puyol construyeron, con humildad y talento, la era más gloriosa del barcelonismo.
Leyendas que marcaron una identidad
No faltan los líderes que dejaron huella más allá del césped. Guardiola, símbolo del estilo y la filosofía blaugrana; Koeman, autor del gol más recordado de Wembley; Bakero, el capitán del espíritu de remontada; o Eto’o y Piqué, rostros de una generación que lo ganó todo y supo defender el escudo con orgullo.
Elige a tu favorito
El Barça es más que un club, y sus ídolos son más que futbolistas. Por eso te pedimos que votes con el corazón: ¿quién es, para ti, el jugador más querido de la historia del Barça? Participa en nuestra encuesta y revive las emociones que definen lo que significa ser culé.
