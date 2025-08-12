Encuentro de la plantilla del Barça con los árbitros

Después de disfrutar de un día de descanso, el Barça regresó a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, con una jornada que combinó formación arbitral y preparación. Minutos antes de arrancar la sesión, los de Hansi Flick recibieron la visita de representantes del Comité Técnico de Árbitros (CTA), en el marco de las habituales reuniones informativas que se organizan con los equipos antes del inicio de cada campaña.

Durante el encuentro, los colegiados expusieron las principales actualizaciones del reglamento y respondieron dudas sobre el criterio arbitral, incluyendo el uso del VAR. Tras la charla, la plantilla se ejercitó preparando ya el encuentro de este sábado ante el Mallorca que se disputará en Son Moix (19.30 horas). Un partido para el que Flick todavía no sabe si podrá contar con todos los futbolistas sanos, ya que varios jugadores están pendientes de ser inscritos.

Son los casos de Joan Garcia, Rashford, Gerard Martín, Tek y Roony. En el caso del sueco todo apunta a que sería convocado con ficha del filial. En la última sesión, Dani Olmo, que se pedió el Gamper por unas molestias, ya se ha ejercitado con normalidad y apunta a Mallorca. El ex del Leipzig compite con Fermín, que fue uno de los mejores ante el Como, por un sitio en el once.

La gran ausencia

Lewandowski fue la gran ausencia en un entrenamiento en el que siguieron participando los jóvenes Toni, Dro, Jofre y Guille, que dependiendo de las inscripciones, podrían tener opciones de entrar en la convocatoria. Sobre todo los tres primeros, que ha tenido bastante protagonismo durante esta pretemporada.

Dro ha sido la gran revelación, mientras que Toni ha seguido dejando buenas sensaciones como ya ocurrió el verano pasado. En el caso de Jofre, la salida de Iñigo Martínez le da más margen de tener oportunidades con el primer equipo, ya que Flick está probando a Gerard Martín como central zurdo.