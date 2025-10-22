Así fue el encuentro entre Nicki Nicole y Hansi Flick tras Olympiakos

La noche cayó sobre Montjuïc con el sabor dulce de una goleada. El FC Barcelona había despachado al Olympiacos por 6-1 y Montjuic, que se iba vaciando poco a poco, conservaba ese aire fresco y apaciguado que queda después de los grandes triunfos. Con los jugadores en el vestuario, hubo una escena que robó protagonismo al marcador: la de Lamine Yamal y Nicki Nicole, juntos, al borde del césped.

La cantante argentina, que ya había asistido al partido anterior en el Lluís Companys, volvió a ocupar su asiento en la grada para acompañar al joven futbolista. Desde allí, vivió el gol de Lamine, un tanto que el extremo celebró mirando hacia el palco, con un gesto que pocos dudaron en interpretar: la dedicatoria era para ella.

Lamine presentó a Nicki ante Flick

Con el pitido final, Nicki bajó al campo. No era la única; familiares y allegados de los jugadores se mezclaban en la rutina postpartido. Pero su presencia despertó otra clase de interés. Se la vio acercarse al banquillo, donde Lamine la recibió con una sonrisa tímida y la naturalidad de quien encuentra refugio en medio del ruido. Durante unos minutos compartieron risas, palabras breves, y hasta un instante de calma en el caos azulgrana.

A su alrededor, Marc Casadó charlaba con su madre, y los utileros recogían los restos del festejo. Era una postal doméstica dentro del coloso olímpico, una escena que condensaba humanidad en un deporte cada vez más expuesto. Las cámaras, inevitablemente, se acercaron.

Fue entonces cuando llegó el momento que convertiría la anécdota en noticia. Según detalló el diario Marca, Lamine presentó a Nicki Nicole al entrenador Hansi Flick. El técnico alemán, siempre medido, se detuvo unos segundos para saludar a la artista. Hubo un intercambio de palabras amables, sonrisas contenidas, y una complicidad que las redes sociales transformarían enseguida en relato viral.

“Muchos lo ven como que Lamine ha presentado a Nicki a su segundo suegro”, ironizó el medio madrileño. Y quizás no sea exagerado: el gesto tuvo algo de ceremonia, como si el prodigio de 17 años quisiera compartir su mundo más allá del vestuario. Flick, por su parte, pareció disfrutar del momento sin perder su compostura habitual.

La pareja consolidaba ante los ojos del público una relación que combina el fútbol y la música. Fue una noche mágica, y Lamine terminó con la aprobación 'a lo padre' de Hansi Flick.