FC BARCELONA
El encuentro entre las dos mascotas más virales: Benny the Bull visita a CAT en el Spotify Camp Nou
La estrategia de marca global del FC Barcelona confirma el posicionamiento internacional de CAT
La icónica mascota de los Chicago Bulls de la NBA, Benny the Bull (creada en 1969 y que cuenta con sus propias redes sociales) está de gira por Europa y no ha perdido la oportunidad de visitar a CAT y conocer el Spotify Camp Nou. Un divertido encuentro en el que las dos mascotas compartieron este jueves una mañana de entretenimiento, complicidad y conexión. Hubo intercambio de camisetas personalizadas y uno de los momentos más simbólicos fue cuando se intercambiaron los peluches oficiales.
Precisamente, el peluche de CAT se ha convertido en uno de los productos más vendidos y demandados entre la afición azulgrana, consolidando a la mascota no sólo como un activo emocional de marca, sino también como un auténtico fenómeno de negocio y merchandising.
La visita de Benny the Bull a Barcelona no es fruto de la casualidad, sino el resultado de una estrategia de marca global que confirma el posicionamiento internacional de CAT y la capacidad del FC Barcelona para generar conversaciones culturales más allá del fútbol.
Alianza estratégica
La creación de una mascota con identidad propia, narrativa, personalidad y capacidad real de impacto comercial como sin duda es CAT ha despertado el interés de una de las franquicias más icónicas del deporte mundial.
El acercamiento entre las mascotas nace desde el propio equipo de marca de los Chicago Bulls, que identifica en CAT uno de los movimientos de branding más relevantes dentro de la industria deportiva actual.
CAT se ha convertido en una referencia internacional dentro de la industria del deporte y el entretenimiento. Que una franquicia legendaria como los Chicago Bulls quiera construir una colaboración en torno a CAT demuestra el alcance, la relevancia y el potencial imparable del proyecto.
La activación refuerza el posicionamiento del Barça como una marca capaz de generar impacto cultural global, crear propiedades intelectuales relevantes y conectar con nuevas audiencias a través del entretenimiento, contenido e innovación en branding más allá del deporte.
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