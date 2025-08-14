Encuentro de Flick y Pini Zahavi en Barcelona

Días de cumbres en Barcelona. Con el mercado de fichajes prácticamente sentenciado, la Ciudad Condal nunca deja de sorprender en cuanto a encuentros y reuniones se refiere. En el día de hoy, Hansi Flick se ha reunido en un céntrico hotel de la ciudad con su representante, el agente israelí Pini Zahavi.

El encuentro llega apenas unas horas después de que Zahavi cenara en la noche de ayer con el presidente blaugrana, Joan Laporta, en un conocido restaurante de la capital catalana.

Más allá de los asuntos estrictamente deportivos y contractuales, la relación entre ambos trasciende lo profesional. Zahavi y Flick mantienen desde hace años un vínculo de confianza y amistad que se ha forjado dentro y fuera de los despachos.

El representante acostumbra a aprovechar sus estancias en Barcelona para visitar a clientes y amigos, en una agenda que rara vez excluye a Laporta.

La “ruta Zahavi” en la ciudad incluye siempre encuentros con figuras clave: el presidente culé, su representado Flick y el delantero Robert Lewandowski, otro de sus jugadores más emblemáticos.

Estas reuniones, lógicamente, alimentan inevitablemente la rumorología en un club donde cada gesto se analiza al milímetro aunque sean encuentros casuales y de amistad. En un momento de planificación crucial para el Barça, las visitas del agente israelí nunca pasan desapercibidas.