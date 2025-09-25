Encuentro de Deco con el prometedor Rafael Belinho en un hotel

La agenda de un director deportivo no frena aunque el mercado esté cerrado. Las gestiones y los contactos —también los viajes— son continuos y cada día hay llamadas con agentes, clubes e intermediarios para preparar la próxima ventana. La imagen que os traemos hoy en SPORT lo refleja con claridad. Ayer, Deco se vio con Rafael Belinho y con el padre del jugador fuera de Barcelona.

Rafael Gomes Cirino, Belinho, es un mediapunta del Dinamo Zagreb nacido en 2009. Se formó futbolísticamente en Brasil y tiene la nacionalidad croata. Destaca por su manera de inventar y leer el juego. Habitualmente actúa por detrás del delantero, aunque también lo hace en la derecha para perfilarse a su zurda y encarar hacia dentro. En torno a su figura ha crecido una pequeña comunidad de seguidores que reúnen sus jugadas en vídeos y comparten sus partidos en internet. Muchos de ellos coinciden en que se trata de un proyecto interesante al que merece la pena seguir con calma en los próximos años.

Belinho está representado por Andy Bara, agente con historial de operaciones valoradas positivamente por el club catalán, como las de Dani Olmo o Joan García. Su nombre suena a menudo en redes y eso ha hecho que varios equipos importantes lo hayan visto de cerca, dentro del seguimiento habitual a jugadores de su edad.

Algunas voces apuntan que el director deportivo azulgrana podría haber estado en el palco del Dinamo Zagreb, siguiendo in situ su estreno en Europa League ante el Fenerbahce (3-1). En el conjunto croata milita Sergi Domínguez, traspasado este verano, y también Cardoso Varela, en dinámica del filial, que entró en el minuto 93.

Pese a que este tipo de reuniones son completamente normales, habrá que permanecer pendiente al futuro del jugador dado que el Barça ya trabaja para anticiparse y fichar talento antes que los grandes equipos que actúan a golpe de talonario.