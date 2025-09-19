Encuentro Barça-Spotify en Newcastle para la renovación de contrato

El Barça y Spotify se vieron ayer en Newcastle para hablar del futuro de su patrocinio. El Barça, con Joan Laporta a la cabeza, mantuvo un encuentro informal con la empresa americana, con Darren Dein como intermediario y la presencia de Marc Hazan, responsable de marketing de la empresa. Ambos fueron captados por Sport, que les vio en el palco de Sant James's Park.

A día de hoy, las sensaciones por ambos lados son buenas. Este es el cuarto año en el que Spotify aparece en la camiseta del primer equipo masculino y femenino, y también el último de la firma actual. Aun así, la idea es que el vínculo no termine aquí. Según avanzó el programa “Què t’hi Jugues!", la plataforma ya trasladó al club que quiere seguir en el frontal cuatro temporadas más. Tenía de plazo hasta el 1 de julio para comunicarlo y lo hizo a tiempo.

Renegociación inminente

Durante estas primeras campañas, el acuerdo ha aportado 57,5 millones de euros anuales por la camiseta de juego, más 5 millones por la ropa de entrenamiento. Ese segundo contrato venció el 30 de junio, aunque la marca se ha seguido viendo mientras las partes ajustan detalles. Sobre la mesa hay una opción de renovación pactada en 2022: 65 millones al año por el frontal de la camiseta a partir de 2026/27. Y, si se amplía la presencia en la equipación de entrenamiento, el reparto sería sencillo: 10 millones por el pecho, 5 por la espalda, o 15 si se ocupan ambos espacios.

El encuentro de carácter informal en Newcastle sirvió para confirmar la buena relación y constatar que ambas partes quieren seguir adelante. Marc Hazan lleva la parte de marca en Spotify y Darren Dein facilita el diálogo, algo útil cuando hay contratos complejos. Para el Barça, renovar da estabilidad y permite planificar con calma. Para Spotify, seguir con el club asegura alcance mundial y una plataforma fuerte para sus campañas.

Así pues, el encuentro fue otro paso hacia la renovación. Quedan detalles por cerrar, pero la intención es clara. Si todo va bien, Spotify seguirá en la camiseta del Barça con un acuerdo mejorado y útil para las dos partes.