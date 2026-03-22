La encrucijada del Barça con el fichaje de Bernardo Silva

Bernardo Silva va a ser una de las gangas del próximo mercado de fichajes. El futbolista portugués ha decidido acabar su ciclo en el Manchester City y va a salir libre el próximo 30 de junio. Bernardo Silva acumula ofertas importantes, pero su prioridad sigue siendo jugar en el Barça. Su nombre se ha ofrecido a través de su agente, Jorge Mendes, pero el equipo blaugrana tiene overbooking de futbolistas en su posición y se abre un dilema: se trata de una operación muy interesante, pero que ahora no es prioridad y el tiempo juega en contra.

El internacional portugués aún no ha hablado públicamente de su futuro y Pep Guardiola, su técnico, ha asegurado que respetarán cualquier decisión. Bernardo Silva tiene ganas de abandonar la Premier League y hay varías vías que está explorando: tiene ofertas multimillonarias de Arabia Saudí, la Juventus ya le ha pasado una propuesta y el Benfica sueña con repatriarlo. De todas ellas tiene dudas, ya que el portugués está esperando la respuesta del Barça.

Bernardo Silva ha sido uno de los sueños blaugrana en los últimos veranos. Se ha intentado su fichaje en diversas ocasiones, pero el alto precio de su traspaso siempre ha acabado frenando las expectativas. Ahora se abría una opción a coste cero y con el futbolista absolutamente de cara para firmar, pero en el centro del campo hay overbooking y las inversiones para el verano son claras: falta un central y un delantero, por lo que habrá muy poco margen para otras aventuras.

El agente del jugador, Jorge Mendes, ha dejado claro que el tema del dinero no es prioritario en estos momentos para Bernardo Silva, quien tiene parte de su familia residiendo en Barcelona. De hecho, al portugués se le ha visto por la ciudad en incontables ocasiones aprovechando vacaciones o días libres en el Manchester City.

La realidad es que Bernardo Silva estaría dispuesto a aceptar, en el caso del Barça, una oferta a la baja. En el club blaugrana no dudan de su calidad, ni tampoco de su condición física ya que lo ha jugado prácticamente todo en el City. Le ven más como interior que como extremo en el sistema de Flick y ahí las apuestas son claras y los puestos en el once titular totalmente ocupados. Es un dilema grande del que pronto se deberá tomar una decisión.

Y es que a Bernardo Silva le gustaría tener solventada su situación antes de comenzar el Mundial en verano. Y tampoco puede esperar mucho para no perder opciones interesantes que está valorando. En el Barça también ven en él un perfil experimentado que iría como anillo al dedo para un equipo repleto de jugadores jóvenes. Ayudaría seguro a mejorar y a equilibrar la plantilla, aunque todo no se va a poder fichar.