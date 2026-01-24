El encontronazo entre Xavi y Henry que marcó su etapa en el Barça: "Cállate y trabaja"

Thierry Henry vuelve a ser tendencia por una historia que explica mejor que muchos las dinámicas de vestuario en un club como el Barça. El exdelantero francés recordó un encontronazo con Xavi Hernández en sus primeros días en el Camp Nou, cuando todavía no entendía el peso real del lema 'Més que un club'.

"Un día subía las escaleras del Camp Nou y vi el ‘Més que un club’. Le dije a Samuel Eto’o, medio en broma: ‘vamos, hombre, ¿qué es esto?’", explicó Henry en el pódcast 'The Overlap' con Carragher y Neville. Lo que no sabía es que Xavi caminaba justo detrás y había escuchado el comentario.

La reacción fue inmediata. "Xavi me dijo: ‘oye, ¿qué acabas de decir? No vuelvas a hablar así de mi club. Aquí todavía no has ganado nada. Cállate y trabaja. Si algún día ganas algo, entonces te permitiré hablar’", relató el francés sobre la reacción del egarense, leyenda del club azulgrana.

Xavi, con Henry sobre el césped del Camp Nou (IA) / Touchline

Con el paso del tiempo, Henry reconoce que aquel toque de atención fue clave para entender el Barça. "En ese momento él tenía razón. Xavi sabía perfectamente lo que significaba el club y yo no. Después gané y perdí allí, y entonces comprendí de verdad lo que representa", explicó.

El exinternacional francés insistió que esa conversación le marcó. "En ese momento, Xavi me transmitió el significado del club. Me hizo entender de qué va el Barça y por qué es lo que es hoy”, añadió. Henry también aclaró que no respondió en caliente. "No dije nada. Solo le miré y le dije: ‘lo siento’".

Gloria azulgrana

Durante su etapa en el FC Barcelona, Thierry Henry no solo aprendió sobre la esencia del club, sino que también fue parte de una de las épocas más brillantes del equipo con Pep Guardiola en el banquillo y la mejor generación de jugadores entre los que estaban precisamente Xavi, Iniesta y, como no, Leo Messi.

El francés jugó tres temporadas entre 2007 y 2010, disputando 121 partidos oficiales, marcando 49 goles y aportando 27 asistencias para un total de siete títulos con la camiseta azulgrana, entre ellos la Champions League, dos Ligas, la Copa del Rey, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes, además de formar parte del histórico sextete de la temporada 2008/09 que consolidó al Barça como un gigante continental.