¿Ha encontrado Flick el central zurdo que necesita? Debut más que notable de Álvaro Cortés en Vitoria

Nadie esperaba su titularidad pero Hansi Flick premió su enorme trabajo. Debut impecable de un central zurdo puro de gran proyección. El técnico alemán explicó en Movistar+ que Álvaro Cortés estaba trabajando muy bien durante los dos últimos meses y que hoy era una gran oportunidad para evaluarlo.

Durante dos temporadas Álvaro Cortés ha sido uno de los jugadores más destacables de un Barça Atlètic irregular. En un contexto complicado Álvaro se ha ganado la confianza de todos sus entrenadores. En Vitoria el zaragozano exhibió las mismas virtudes que le han hecho ascender hasta gozar de una oportunidad de oro.

Alvaro Cortés nunca olvidará su debut en Mendizorroza / Valentí Enrich

Tranquilo, sereno, pausado y con una confianza poco habitual para un debutante. Álvaro Cortés se compenetró de maravilla con Pau Cubarsí des del primer minuto. Muy bueno con el balón en los pies no dejó de jugar con alegría y atrevimiento. El fútbol de Cortés se basó en combinar pases filtrados típicos de los centrales de La Masia con envíos de seguridad para que la jugada progrese. Cortés no falló pases y se le vio siempre muy bien ubicado.

En tareas defensivas estuvo atento a las contras del Alavés y muy contundente en los despejes. Hay que ir poco a poco con él pero su nivel le puede dar opciones de formar parte de la plantilla del Barça del curso que viene. A sus 21 años es un central hecho que comete muy pocos errores y que encaja a la perfección en el perfil de central zurdo que el Barça necesita.

Cortes en un gesto significativo de su carácter / Valentí Enrich

El gol de Diabaté justo antes del descanso no ensució un debut más que ilusionante.

En el minuto 61 la entrada de Espart por Cubarsí provocó la reubicación de Koundé como central. Con el francés Cortés siguió encontrándose muy a gusto. Seguro y rápido al cruce Cortés no sufrió en ningún caso y se erigió como uno de los jugadores del Barça más acertados en Vitoria.

Su acierto a la hora de combinar fue tan destacable que falló su primer pase en el minuto 76 en un envío cruzado largo. 109 toques de balón y un 95% de precisión en los pases, cinco despejes, ocho de trece duelos ganados y un regate son estadísticas muy positivas pero lo mejor de su 'premiere' fueron las sensaciones.

Álvaro Cortés lució su clase en Vitoria / Valentí Enrich

Cortés fue fichado del Zaragoza y su primera temporada en la cantera blaugrana fue en el Juvenil B. Su estreno fue excelente formando una gran pareja con Sergi Domínguez, el actual zaguero del Dinamo de Zagreb. Posteriormente fue cedido a la Damm y su estancia en la entidad cervecera le impulsó todavía más.

Tras la experiencia en el conjunto rojiblanco volvió al Barça y una grave lesión le frenó su evolución futbolística. En estas dos últimas temporadas se ha consolidado como un central izquierdo puro de gran valor.

El conjunto barcelonista perdió en el campo del Alavés (1-0) pero el rendimiento de Cortés puede significar a medio plazo que este partido sea muy valioso para el Barça.