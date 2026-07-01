Encantados en el Barça con el Europeo de Xavi Espart

El Europeo sub’19 es un escaparate perfecto para las jóvenes perlas que se cuecen en el fútbol del viejo continente. Un banco de pruebas perfecto para competir ante futbolistas de tu generación, con muchos focos encima, con un ambiente ideal.

Xavi Espart es un puntal de la selección sub-19 / RFEF

Uno de los mayores ejemplos recientes en clave Barça fue Jan Virgili, que hace un año se salió en este campeonato y antes de arrancar la pretemporada con el primer equipo azulgrana. Ahora es Xavi Espart quien se encuentra en esa tesitura.

Con la lupa encima

Con la diferencia de que él ya se ha estrenado a las órdenes de Flick y tenía ya la ‘lupa’ encima antes de que arrancase el torneo. Hay una particularidad y es que Xavi juega de lateral diestro en el cuadro azulgrana, pero de ‘6’ a las órdenes de Paco Gallardo. Lo vemos en un rol posicional en la medular, demostrando una de sus grandes virtudes, la versatilidad. Tanto en el carril, con capacidad para salir por dentro y por fuera, como actuando en una línea más adelantada, el rendimiento de Espart está siendo superaltivo.

FC Barcelona

En el Barça lo siguen con detenimiento y están encantados a las puertas de empezar la pretemporada. Se estrenó con gol ante Gales y en los dos siguientes encuentros ha confirmado su gran progresión. En caso de llegar a la final, el maresmense estaría en liza hasta el próximo sábado 11 de julio. El Barça arranca pretemporada el 13, por lo que está por ver si el Barça le da unos días de descanso o opta por incorporarse directamente con el cuadro azulgrana.

Pocas vacaciones

Tuvo algo de vacaciones y desconexión el de Vilassar cuando terminó el curso, pero sí que a mediados de junio viajó ya a Las Rozas para la preparación para este Campeonato de Europa sub'19. Flick, como a Cortés o Tommy, le emplazó a hacer la preparación al 100% para ganarse un hueco en el primer plantel.