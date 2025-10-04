Así encaja el nuevo contrato de Frenkie de Jong en la escala salarial del Barça

Tras unas intensas semanas de negociación, el FC Barcelona ha conseguido cerrar la renovación de Frenkie de Jong para las tres próximas temporadas: hasta el 30 de junio de 2029. Según pudo saber SPORT, las conversaciones estaban tan avanzadas que las partes han iniciado ya el proceso de intercambio de documentos. De Jong dio su aprobación definitiva al contrato y el director general del club, Manel del Río, fue el primero en firmar para autorizar la operación.

En los próximos días se completarán los trámites que restan. Falta únicamente la rúbrica del presidente Joan Laporta y la del vicepresidente Rafa Yuste, así como otros miembros de la junta directiva, que lo harán en breves. La previsión es que en un plazo máximo de una semana todo quede cerrado de manera oficial. El papel del nuevo agente de De Jong, el abogado Sebastien Ledure, ha resultado clave para agilizar un proceso que en etapas anteriores, con Ali Dursun al frente, solía complicarse y alargarse en exceso.

Subiendo el escalón

De esta manera, el contrato de De Jong quedará enmarcado en la nueva escala salarial con la que está trabajando el Barça en las recientes renovaciones de sus futbolistas más top. Dejando de lado a Robert Lewandowski (el jugador con la ficha más elevada de la plantilla), además del de Raphinha, Lamine Yamal con su renovación creciente y Ter Stegen (cuya renovación por antigüedad se firmó bajo otros parámetros); De Jong entrará en el siguiente escalafón.

Así lo confirmó el programa 'Què T'hi Jugues' de la 'Cadena SER', explicando que el contrato centrocampista neerlandés estará al mismo nivel que el de Pedri. Es decir, alrededor de los 12 millones de euros brutos. Igual que el de Dani Olmo cuando firmó por el Barça el verano pasado, procedente del Leipzig; así como el salario creciente de Ferran Torres, cuyo contrato finaliza en 2027 o el de Ronald Araujo.

Siguientes objetivos

Las siguientes carpetas que tiene el Barça por solventar, en lo que a renovaciones se refiere, son las de Eric Garcia y Andreas Christensen. Los primeros contactos don Iván de la Peña, el agente del primero de ellos, ya se han producido. A pesar de que el de Martorell se planteó salir el curso pasado en el mercado de invierno, Flick logró transformar aquellas dudas en fe ciega y confianza absoluta. El defensa ha cumplido en todas las demarcaciones en las que ha sido utilizado: central, lateral derecho, lateral izquierdo o mediocentro; y tan solo piensa en renovar como blaugrana.

Diferente es el caso del danés, cuyo contrato también finaliza el 30 de junio. Las lesiones le impidieron tener regularidad y protagonismo el curso pasado y desde la dirección deportiva prefieren ser cautelosos. El rendimiento que ofrezca Andreas esta temporada determinará su continuidad en el club o su salida como agente libre. En el caso de recuperar el nivel de su primer año, el futbolista podría acabar cumpliendo su objetivo de seguir vistiendo de blaugrana.