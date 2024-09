Enamorado de Flick

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha comparecido este martes ante los medios de comunicación durante una hora y media para hacer balance del mercado de fichajes, el verano movido que ha tenido el Barça con el 'fair play' y Barça Vision y el resto de la actualidad del club, profundizando en el apartado económico y también en el deportivo y mostrándose enamorado del nuevo entrenador del equipo, Hansi Flick.

"Estamos muy contentos con el entrenador que tenemos, habla claro y directo y tenemos mentalidad ganadora. Estamos contentos con la plantilla que tenemos y estamos orgullosos con la presencia y el impacto de La Masia. Nuestra prioridad era traer a Dani Olmo, Deco nos lo había repetido por activa y por pasiva. Y después hacer el paso, en el que tiene mucho mérito Hansi Flick, de poner jugadores de nuestra cantera en el primer equipo. Estamos ilusionados con este inicio de temporada y no queremos una euforia desmesurada", ha explicado el presidente azulgrana.

Sus elogios al técnico alemán han seguido elogiando su profesionalidad y ambición. "A Flick le exigimos trabajo, profesionalidad, que sea un entrenador que viva el día a día con intensidad, que nos ofrezca un fútbol que nos guste. Y está sentado las bases para que los objetivos se cumplan, aunque no tenemos nada en concreto fijado en cuanto a títulos. Flick no busca excusas y se arregla con lo que tiene. Es exigente, tras el amistoso del City le pregunté si estaba contento y me dijo que no, que solo habíamos presionado setenta minutos.Nos ha dado el nuevo impulso que necesitábamos".

Laporta, muy ilusionado, ha defendido las opciones del Barça de hacer cosas grandes esta temporada. "Por el entrenador que tenemos, los jugadores, los preparadores físicos, por el ambiente que se respira en el vestuario. Hay ambiente de compromiso. Se han hecho más incorporaciones que las de Olmo y Pau Víctor. Casadó, Bernal, que volverá más fuerte, Gerard Martin, Sergi Domínguez. Además, esperamos a Frenkie después del parón, Gavi, aunque con calma..." Y ha lamentado la lesión de Fermín con la selección española, aunque ha dicho entender que cada uno defiende sus intereses.

En cuanto a Olmo, está seguro de que estará inscrito el 1 de enero. "Ya tendremos la posibilidad de estar en el 1:1 y se extenderá la inscripción. Los médicos trabajaron muy bien haciendo unos informes contundentes y el comité de médicos de LaLiga los validaron", ha dicho respecto a la inscripción del egarense y los problemas del club con el 'fair play', por los que incluso se interesó Robert Lewandowski, con quien Laporta está encantado: "Lo veo más motivado que nunca. Necesitaba este nuevo impulso. Está muy bien físicamente, está comprometido con el club. Ha ofrecido su contrato para ganar 'fair play' aunque no ha sido necesario. Será el mejor año de Lewandowski".