Emre Can: "El Dortmund no es un equipo puntero pero tiene ambición de ganar"

El Borussia Dortmund pone rumbo a la capital catalana para enfrentarse al FC Barcelona este miércoles (21:00 horas) en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Los alemanes no parten como favoritos en la eliminatoria, pero desde el vestuario alemán confían en poder dar la campanada y obtener un billete hacia las semifinales de la máxima competición europea.

En una entrevista concedida a la revista deportiva alemana 'Kicker', Emre Can valoró el momento en el que se encuentra su equipo, quien no atraviesa la mejor racha en la Bundesliga, pero sueña con seguir avanzando en la Champions League.

"No somos un equipo puntero, de primer nivel, pero somos un gran club que tiene la ambición de ganar títulos", explicó el capitán del Borussia Dortmund. La última vez que 'Die Schwarzgelben' campeonó fue en 2021 con la Copa de Alemania. La última liga data de 2012, mientras que la primera y única Champions League la conquistaron en 1997, eso sí, la temporada pasada alcanzó la final.

En la citada entrevista, Can aseguró que los resultados irregulares en la Bundesliga no se deben a "un problema de actitud general", pero también añadió: "no puedo descartar que un jugador a veces piense que hoy en día el 99% es suficiente en la Bundesliga". Por este motivo, el centrocampista considera que "hay que cambiar esta mentalidad en cada partido".

Al respecto de su futuro, Emre Can lanzó balones fuera, a pesar de que su contrato con el Borussia Dortmund finaliza la próxima temporada, el 30 de junio de 2026. "Por supuesto, todo el mundo piensa en cómo podrían ir las cosas en el futuro, pero para mí no es un tema urgente en este momento", concluyó.

Flick le quiso para el Bayern

Se da la casualidad de que nuestro protagonista pudo haber cruzado su camino con el de Hansi Flick cuando el actual entrenador del Barça estaba sentado en el banquillo del Bayern de Múnich. El centrocampista estaba en la Juventus y tuvo la oportunidad de regresar al equipo en el que se formó como juvenil y con el que llegó a disputar siete encuentros con el primer equipo bávaro.

"Sí, es cierto que Hansi Flick me quiso fichar para el Bayern hace tres años. Hablamos por teléfono cuando yo todavía estaba en Turín. Al final, no fue así y me fui al Dortmund", dijo en una entrevista concedida a 'Sport1'. Su actual equipo abonó los 25 millones de euros que pedían los italianos en 2020 -previa cesión de un año- y hasta hoy.