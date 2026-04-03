Empujan a Lewandowski fuera del Barça

El debate sobre el futuro de Lewandowski está más abierto que nunca en Polonia. Tras quedar fuera del próximo Mundial, y a las puertas de finiquitar su actual contrato con el Barça, no hay amante del fútbol polaco que se precie que no tome partido a la hora de pronunciarse sobre el paso a dar por la gran estrella del fútbol de Polonia en los últimos años.

Uno de los últimos en pronunciarse ha sido nada más y nada menos que el mito Zbigniew Boniek. El que fuera excelso jugador polaco y expresidente de la Federación de Fútbol de su país se posicionó abiertamente en declaraciones a La Gazzetta dello Sport. "Depende lo que tenga en la cabeza. Si Robert quiere retirarse tranquilamente, le diría que deje correr el fútbol. Pero si quiere luchar por la victoria cada domingo durante dos años más, la Juventus sería un gran reto y el lugar perfecto. Además, siempre le he dicho a Lewandowski que venga a Italia", comentó.

Boniek, que fue el gran estandarte de la Juventus a finales de los años 80, aseguró que el reto del fútbol italiano puede ser un gran aliciente para un delantero TOP como Robert que ya sabe lo que es triunfar en Alemania y en España. "Conozco a Robert desde que era un niño pequeño y jugaba en la Segunda División de Polonia. Ya marcaba muchos goles en ese momento. Después nos conocimos en la selección, yo como presidente de la Federación, él como delantero. A veces le tomaba el pelo y le decía "marcas tantos goles porque nunca has jugado en Italia. Para ser un verdadero goleador, también tienes que demostrar tu potencial en la Serie A. Quizás no es el campeonato más bonito de ver, pero aún es el más duro, sobre todo para los delanteros".

El exjugador polaco está convencido que Lewy todavía tiene físico para rendir a un gran nivel al menos un par de temporadas más. "Físicamente, está en muy buen forma. En un profesional ejemplar y no ha sufrido ninguna lesión grave en su carrera. Estoy convencido que Lewandowski aún puede jugar dos grandes temporadas. Se trata de una cuestión de fortaleza mental y motivación. A nivel físico, parece un robot humano. Encajaría a la perfección en el antiguo estilo de la Juventus", sentenció.

Ofertas múltiples y variadas

El polaco lleva tiempo analizando todo tipo de ofertas que tiene sobre la mesa. La primera, y principal, es saber las condiciones del Barça para renovar al menos una temporada. Tiene la promesa de Laporta, pero también se ha pronunciado al respecto señalando que no renovará a cualquier precio.

Desde Chicago parece que arrojan la toalla cuando hace unas semanas estaban convencidos que la familia Lewandowski estaba muy cerca de iniciar la aventura americana más allá del próximo 30 de junio.

En Arabia Saudita insisten en reclutar a Robert, pero hasta el momento el delantero y su familia parece que no están dispuestos a sucumbir al peso de los millones. Su agente, Pini Zahavi, admite que todavía no ha llegado el momento de tomar la decisión y alimenta los rumores sauditas, pero las propuestas no parecen ganar terreno.

Por último, la Juventus espera paciente a que Lewy decida. Afirma tener un hueco en la plantilla y margen salarial para reclutar a un futbolista TOP. Lewandowski y Bernardo Silva están en el punto de mira.