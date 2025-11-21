Las empresas que están tras el Espai Barça y el nuevo Spotify Camp Nou

El ansiado regreso del Barça al Camp Nou ha conllevado el trabajo contrarreloj de un buen número de empresas desde noviembre de 2022, cuando comenzaron los primeros trabajos de demolición en el coliseo azulgrana.

Los proveedores del nuevo estadio comienzan por la turca Limak, cuya elección sigue generando polémica, y que a su vez ha subcontratado a decenas de empresas para acometer la construcción. Pero el club, por su parte, ha alcanzado acuerdos con empresas de diversos ámbitos, desde el tecnológico, a la restauración o la iluminación. Éstas son algunas de las empresas contratadas para la reforma del nuevo estadio.

EHEIM

El pasado mes de mayo se anunció el acuerdo con EHEIM Möbel para que la empresa alemana proveyera los asientos de nuevo estadio, que tendrá capacidad para cerca de 105.000 espectadores.

Figueras

La catalana Figueras será responsable de los asientos fijos y móviles de la zona VIP del nuevo estadio. La empresa de Lliçà d'Amunt, responsable de las butacas de la Asamblea General de la ONU en Nueva York o de la sala de los Derechos Humanos y de la Alianza de Civilizaciones en Ginebra, ya colaboró con el Barça en el antiguo Camp Nou: en 1972 instaló más de 60.000 asientos en el estadio.

TK Elevator

El nuevo estadio contará con 69 ascensores y 78 escaleras mecánicas, que corren a cargo de TK Elevator. La empresa alemana fue fundada en 1865 y cuenta con 50.000 empleados en todo el mundo.

Roca

El gigante catalán del mobiliario de cuartos de baño Roca firmó en febrero de este año el contrato que le convierte en proveedor de los productos de todos los lavabos del nuevo estadio. La centenaria empresa familiar con sede en Gavà es la más grande del mundo en su sector.

Fortinet

El Barça ha contratado a Fortinet para encargarse de la ciberseguridad de su nuevo estadio. La compañía norteamericana empleará su plataforma Security Fabric para proteger el wifi del Camp Nou, la infraestructura de operaciones y el centro de datos. Fortinet, fundada en California en el año 2000, será la encargada de proteger a los usuarios y dispositivos que accedan a las aplicaciones del club desde cualquier ubicación.

Hewlett Packard Enterprise

Hewlett Packard y el Barça firmaron un acuerdo por el que la empresa que creció en el mundo de las impresoras será responsable de parte del entorno tecnológico del estadio, con su servicio de nube para llevar a cabo análisis de datos en tiempo real y la implementación de soluciones de seguridad integradas. HPE también desplegará una red inalámbrica de alta velocidad avanzada en el Spotify Camp Nou .

Fever

La tecnológica Fever será la responsable de la tecnología de 'ticketing' del Barça. La compañía, con sede en Nueva York, fue fundada en 2012 en Barcelona por el castellonense Pep Gómez.

Carrier

La climatización del estadio correrá a cargo de la empresa norteamericana Carrier. El neoyorquino Willis Carrier es señalado como el responsable de la invención del aire acondicionado, una tecnología que patentó en 1902.

Panasonic

La empresa japonesa Panasonic será, como Carrier, responsable de la climatización del estadio. Panasonic aportará soluciones de purificación de aire, sistemas de aerotermia y equipos de alta precisión de climatización para las zonas más técnicas, como las salas de servidores y de retransmisión de los partidos.

Disano

La iluminación del Spotify Camp Nou será responsabilidad de Disano. La empresa aportará su tecnología LED y sistemas de control inteligente en la luminaria interior de la instalación, así como en la fachada del estadio. La empresa de origen lombardo abrió filial en España en los años 90 en Tarragona.

Raventós Codorníu

Los vinos y cavas del nuevo estadio correrán a cargo de Raventós Codorníu. La histórica bodega catalana, fundada en 1551, proveerá estas bebidas a los espacios VIP del nuevo estadio.

A estas once proveedores del Espai Barça se suman otras empresas que han adquirido activos del futuro estadio. Fuentes del club han citado entre estas empresas a algunas que son 'partners' históricos del club, como Spotify, Nike, Cupra o Damm, en un listado que incluye a TV Vision (Ambilight), Konami, Bimbo, Prime, HMD, la República Democrática del Congo y la controvertida 'teleco' New Era Visionary Group. Las mismas fuentes del Barça especifican que el club trabaja en conseguir nuevos patrocinadores, algunos de los cuales ya están cerrados y se oficializarán con el regreso al estadio.

La vuelta al remozado Camp Nou es trascendental en clave económica para el club, ya que según las previsiones hechas públicas a principios de octubre el club prevé incrementar los ingresos procedentes del estadio en unos 50 millones de euros adicionales (226 millones en esta temporada, por 175 la pasada). De hecho, la importancia de los ingresos procedentes del estadio ha sido clave en la decisión del Barça de alargar unas semanas su estancia en Montjuïc, donde podía tener más aforo que en la primera fase de obras concluidas del Camp Nou.

Conviene recordar que este verano la agencia de calificación crediticia Morningstar DBRS mejoró la nota del Barça con el argumento de que el control de costes y unos ingresos más altos anticipaban un retorno a los flujos de caja positivos, cosa que permitiría al club desendeudarse. En la nota de esta agencia, tenía un papel destacado el Spotify Camp Nou: consideraba que los riesgos de la construcción del estadio eran "limitados" y que el regreso al estadio en agosto con capacidad para 62.000 espectadores era realista. Este hito no se consiguió en su momento y el club reabrirá el estadio este fin de semana con capacidad para 45.401 espectadores, una cifra muy similar a la de Montjuïc. A los 62.000 espectadores se llegará cuando el club obtenga la licencia 1C.

El plan financiero del Barça, que arrastra una deuda de 1.200 millones de euros, es que los 1.500 millones de pasivo relacionados con el nuevo estadio se repaguen con los ingresos del mismo.