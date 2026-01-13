La empresa con la que el Barça rompió contrato da su versión de lo sucedido

En la delicada situación económica y de Fair Play Financiero del FC Barcelona, cualquier sponsor supone un paso adelante para recuperar la tan ansiada normalidad. Sin embargo, no todos los patrocinios que el club anuncia se deben catalogar como un éxito, tal como demuestra lo sucedido con ZKP, empresa relacionada con la tecnología 'blockchain'.

Pese a que el Barça anuncio el 14 de noviembre un acuerdo con dicha empresa que debía ser efectivo hasta 2028, poco más de un mes después el club comunicó que "después de haber llevado a cabo las verificaciones y análisis oportunos por parte de los departamentos de Compliance y Legal del Club, el FC Barcelona ha constatado la existencia de actuaciones que no se ajustan a los términos y condiciones establecidos en el acuerdo de patrocinio suscrito", motivo por el que se procedió a "resolver el citado contrato".

El inicio de la polémica

Las sensaciones no fueron las mejores cuando ZKP lanzó un token del club azulgrana promocionado por Andrew Tate, ex luchador de kickboxing con 21 cargos en la justicia del Reino Unido, entre los que figuran el de violación, tráfico de personas, agresión y control de la prostitución. Desde la entidad presidida por Joan Laporta se afirmó en el comunicado donde se anunciaba que se rompía el contrato que el club "no tiene ninguna vinculación con ningún token asociado a dicha compañía, ni responsabilidad ni participación alguna en su emisión o gestión, y que estos elementos no estaban previstos en el acuerdo firmado".

La versión de ZKP

Ahora, con la vinculación entre ambas partes completamente rota, la empresa ha lanzado otro comunicado para defenderse y dar su versión. Dicho escrito se basa en tres puntos, el primero explica que "Andrew Tate no es propietario, directivo ni accionista con control de ZKP". Por su parte, el segundo punto del escrito cuenta que "la información relativa al token y a su preventa era públicamente accesible antes de la firma del acuerdo", lo que según ellos puede comprobarse gracias a un archivo independiente del Internet Archive (Wayback Machine) fechado el 10 de octubre de 2025". Finalmente, el tercer punto destaca que "ZKP realizó reiterados intentos de interlocución con el FC Barcelona, ofreció resolver la situación de forma privada y facilitó la información legal y de compliance solicitada antes de la resolución y antes de cualquier comunicación pública."

