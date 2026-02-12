Empieza el baile con Gerard Martín: el Milan se interesa y el Barça se piensa la venta

El Barça no descarta ya alguna venta importante para el próximo mercado de verano. Un traspaso que puede ser esencial si el club desea reforzar la posición de delantero centro, algo que requerirá generar suficiente espacio salarial. La idea de la dirección deportiva es dar salida a algún jugador que no se considere intocable y hay opciones encima de la mesa. Una de ellas es Gerard Martín, quien ya pudo salir el pasado verano pero que finalmente se quedó por decisión del jugador, algo que acabó provocando la marcha de Íñigo Martínez. En Italia se han interesado ya por el futbolista posicionándose sobre una posible salida.

Según explica 'Thetouchline', el Milan sería el equipo interesado en firmar al canterano blaugrana en una propuesta que podría superar los 25 millones de euros. Gerard Martín se ha ganado muchos minutos como titular esta temporada jugando como central zurdo y esa es la posición que desea reforzar el equipo milanista durante el verano realizando alguna operación moderada e inviertiendo en algún futbolista con proyección. Gerard Martín encaja en lo que están buscando y habrá que ver si los contactos llegan a buen puerto.

La tasación de Gerard Martín ha ido multiplicándose exponencialmente en los últimos años desde que subió al primer equipo. Y este año prácticamente se ha doblado hasta llegar a los 20 millones de euros. Su polivalencia, puede jugar tanto como central zurdo o lateral, y su edad, tiene tan solo 23 años, hacen de él una pieza codiciada en el mercado...siempre que el Barça decida que puede salir a partir de junio. El club blaugrana sí escuchaba ofertas el pasado curso, pero el canterano no quiso saber nada de marcharse.

Gerard Martín renovó hasta el 2028, con una cláusula de rescisión de 100 millones de euros. Y en verano, el Barça recibió una oferta formal del Wolverhampton por unos 15 millones de euros. Había prácticamente acuerdo entre los clubs, pero el jugador se negó en redondo a negociar. El Everton también se interesó en los últimos días de mercado, pero ahí tanto el Barça como el jugador acabaron cerrando la puerta.

El defensor zurdo ha ido cogiéndose la confianza de Hansi Flick, aunque prácticamente no juega de lateral, dónde Alejandro Balde es el claro titular. Ahora entra en las rotaciones, pero el Barça va a fichar a un central zurdo de nivel este verano por lo que podrían complicársele las cosas. El Milan está al acecho, pero pueden llegar otras propuestas interesantes. Y el escenario está claramente abierto, salvo por el jugador, que sigue firme en su voluntad de seguir.