El empeño de Toni: Ni cesión ni otra salida que no sea insistir y volver a ganarse a Flick

Antonio Fernández Casino quiere triunfar en el Barça. Así de fácil. A sus 17 años Toni mantiene intacta su ilusión de triunfar en el primer equipo del Barça pese a que en las últimas semanas ya no se entrena con el primer equipo ni entra en las convocatorias de Hansi Flick.

La temporada pasada debutó en la primera eliminatoria de copa contra el Barbastro y en cambio en el reciente partido contra el Guadalajara, el de Rubí ni viajó con el primer equipo.

Toni Fernández se estrenó en el nuevo Spotify Camp Nou en el primer entrenamiento del Barça en este recinto / Dani Barbeito

Esta temporada Toni ha marcado dos goles y ha repartido dos asistencias en los nueve encuentros que ha disputado con el Barça Atlètic. En la temporada pasada logró anotar ocho goles y generar tres asistencias en sus 23 partidos disputados en la Primera Federación.

Entre el pasado curso y el actual Toni ha entrado en 18 convocatorias del primer equipo y ha sumado 65 minutos con Flick repartidos en dos partidos. Además de Barbastro, Toni fue titular esta temporada en el Lluís Companys contra el Girona. El mediapunta zurdo fue sustituido en el descanso y desde entonces no ha vuelto a contar para el primer equipo.

Toni es una pieza clave para Belletti / Dani Barbeito

Toni no se rinde y pese a que las oportunidades en el primer equipo van muy caras, un traspaso e incluso una cesión no son opciones que el de Rubí tenga en cuenta.

Su manera de seguir aspirando a todo es entregarse al límite en los entrenamientos y en los partidos del Barça Atlètic y así intentar volver a ganarse la confianza de Flick.

Toni Fernández fue titular contra el Girona / Dani Barbeito

La gran competencia que tiene Flick en las posiciones de extremo y mediapunta dificulta que las perlas del filial que juegan en estas demarcaciones puedan hacerse un hueco.

Toni Fernández ya ha sido titular en un partido de liga y aunque últimamente no se entrena ni va convocado con el primer equipo, la ilusión por triunfar de blaugrana no se desvanece.

Toni Fernández es un jugador muy especial / FCB

Este jugador que el Barça fichó del Espanyol para el Alevín C en el verano del 2018 ha progresado de manera brillante en sus ocho años de crecimiento integral en la cantera blaugrana.

Su talento natural para desbordar y definir con la zurda es innato pero el de Rubí ha sido una 'esponja' que no se ha cansado de acumular experiencias y conocimientos para dar un salto brutal en todos los aspectos.

Toni Fernández frente al Barbastro / X

El Toni Fernández actual es un jugador muy completo que puede jugar de interior y extremo en ambas bandas así como de mediapunta o falso 9.

Un punto muy fuerte de Toni es la capacidad para generar relaciones a su alrededor y saber inventarse paredes, pases geniales y definiciones de gran clase.

El empeño de Toni por triunfar lo ha acercado a ser un jugador total que compagina como pocos calidad y espíritu de lucha con una presencia goleadora imponente.

Toni quiere convencer a Flick / Dani Barbeito

Des del Barça nadie le ha pedido que varíe su hoja de ruta y el hecho de perder la condición de jugador en dinámica del primer equipo no cambia nada.

Toni firmó su renovación hasta junio del 2027 y el de Rubí no se planea nada que no sea seguir vinculado al club de su vida. Flick conoce sus virtudes y los puntos a mejorar y trabajar y Toni está dispuesto a dejarse la piel para seguir gozando de oportunidades.

Toni Fernández controlando el balón ante el Girona B / FC Barcelona

Si el Barça es capaz de encontrar la manera de brindarle oportunidades a Toni la inversión resultará exitosa ya que Toni es un futbolista de talento y orgullo que es capaz siempre de competir al máximo nivel. Apostar por jugadores así de La Masia siempre acaba saliendo rentable.