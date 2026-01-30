Así se emparejan los posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League

El FC Barcelona, en una emocionante última jornada de la fase de grupos de la Champions, logró escalar de la novena plaza a la quinta para meterse de forma directa en los octavos de final de la competición y librarse de jugar el play off de octavos. La goleada (4-1) ante el Copenhague, combinada con otros resultados como el empate entre PSG y Newcastle, o las derrotas de Real Madrid y Atlético de Madrid lo hicieron posible.

Se ha celebrado este viernes el sorteo del play off y en el bombo han estado los cuatro equipos que pueden ser rivales del Barça en los octavos de final. El PSG, actual campeón de la competición, se enfrentará al Mónaco de Ansu Fati, mientras el Newcastle se las verá con el Qarabag de Azerbayán. PSG y Newcastle disputarán los partidos de vuelta como locales. La eliminatoria se disputará entre los días 17 y 18 de febrero, cuando se disputarán los partidos de ida, y los días 24 y 25 de febrero, cuando se jugarán los de vuelta. El último precedente entre el Mónaco y el PSG corresponde al partido de liga que jugaron ambos equiipos el pasado 29 de noviembre y que acabó con triunfo de los monegascos por la mínima con un gol de Takumi Minamino.

Uno de los dos ganadores de estas dos eliminatorias será el rival del Barça en octavos de final. El sorteo se realizará el próximo 27 de febrero y será entonces cuando ya se conocerá el cuadro completo que llevará a dos equipos a disputar la final de Budapest el próximo 30 de mayo.