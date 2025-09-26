El emotivo reencuentro de Cazorla con Szczesny

El partido entre el Real Oviedo y el FC Barcelona sirvió para que se vieran dos viejos amigos. Santi Cazorla y Wojciech Szczesny se saludaron con un efusivo abrazo en el centro del campo durante el tiempo de calentamiento. Ambos forjaron una buena relación en el Arsenal.

Cazorla y Tek jugaron juntos durante tres años en el Arsenal entre 2012 y 2015. En total, ambos jugaron juntos 124 partidos, contabilizando 7.665 minutos. El buen talante de los dos futbolistas hizo que compartieran grandes momentos juntos tanto en el campo como en los entrenamientos.

El Arsenal ganó dos FA Cup y una Community Shield durante este periodo. En verano del 2015, Szcezsny se marchó a la Roma, mientras que Cazorla continuó durante dos años más en el Emirates.

Szczesny y Cazorla en una alineación de la Champions con el Arsenal / EFE

Por tanto, no se habían visto de nuevo en un campo de fútbol desde hacia 10 años. Tek abrazó y levantó al mítico futbolista del Oviedo, que sigue dando guerra a sus 40 años. Szcesny, por su parte, renovó dos temporadas con el Barça a sus 35 años por petición expresa de Hansi Flick.

Roles asumidos

Tek tiene asumido su rol de segundo portero y ayuda en todo lo que puede a Joan Garcia. El polaco llegó como solución de urgencia la temporada pasada cuando ya estaba retirado por la lesión de Ter Stegen y se ganó su continuidad en el club.

Por su parte, Cazorla cumplió un sueño que tenía antes de retirarse como era ascender con su Real Oviedo a Primera División y disfrutar de la experiencia de jugar en la máxima categoría con la camiseta azulona.

Cazorla se ha ganado el respeto absoluto del mundo del fútbol. Pedri, por ejemplo, le pidió su camiseta al final del encuentro y se la intercambiaron. El juego de Cazorla fue una de las inspiraciones del tinerfeño cuando se iniciaba en el mundo del fútbol.

El asturiano está dando sus últimos coletazos en el mundo del fútbol y aún tiene un rol importante en el equipo, como se vio al ser titular frente al FC Barcelona y generar muchos problemas en las acciones a balón parado.