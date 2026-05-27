Emotivo mensaje del presidente del Barça a Alexia Putellas

Tras la alegría por la victoria en Oslo y la consecución de la cuarta Champions de la historia del equipo femenino del Barça, el martes llegó el bajonazo. Por esperado que pudiese ser, la noticia fue muy triste para todos los aficionados azulgranas. Alexia Putellas anunció que dejaba el club tras catorce temporadas. La de Mollet del Vallès es una leyenda del FC Barcelona y ha sido despedida este miércoles como se merece.

Ganadora de 38 títulos y dos Balones de Oro, entre muchas otras cosas, la catalana se ha despedido sobre el césped del Spotify Camp Nou acompañada de familiares, amigos y directivos y ejecutivos del club, además de toda la plantilla y el cuerpo técnico del equipo. Entre todos ellos, el presidente del FC Barcelona, Rafa Yuste.

"Es un día muy especial porque me emocioné mucho después de ver el vídeo de despedida y no solo por todos los títulos ganados, por ser un icono del fútbol mundial, me emocioné por la canción de Rosalía que se llama Magnolia y que habla de las puñaladas que te da la vida, te la dio con la pérdida de tu padre. Solo te quiero dar las gracias en nombre del club, por cada gota de sudor, por hacer felices a tantos culés, por tu compromiso y forma de ser dentro y fuera del campo. Eres un ejemplo de respeto y de nuestros valores. También de que quieras seguir haciendo historia con las fundaciones, la tuya y la nuestra, porque eres un icono para muchas niñas que querrán ser Alexia. Decirte que te llevaremos siempre en el corazón, eres eterna pero eres entrañable y una persona que ama. Tu, Xavi Puig y Elena Fort me han enseñado a querer al fútbol femenino. Gracias". Ha sido el discurso de un emocionado Yuste en la despedida de Alexia Putellas. Después, el propio Yuste, acompañado de Joan Laporta, presidente electo, ha entregado varios obsequios a la jugadora.

La de Mollet del Vallès tendrá una última despedida esta tarde en el Johan Cruyff. El Barça, ya campeón de Liga, Copa, Supercopa y Champions, se enfrenta a la Real Sociedad en la penúltima jornada del campeonato liguero. Será la última vez que Alexia vista la camiseta del FC Barcelona