El mensaje de la plantilla del Barça a Gavi

Los cinco meses que deberá estar de baja Gavi tras ser intervenido quirúrgicamente del menisco han sentado com un jarro de agua fría en el barcelonismo. También en la plantilla azulgrana, pues el de Los Palacios es un futbolista muy querido en el vestuario y sus compañeros le han querido arropar en un momento nada fácil y complicado de asumir.

Los futbolistas titulares del FC Barcelona han saltado al césped del Carlos Tartiere luciendo una camiseta en apoyo a Gavi. Una camiseta de color azul y el mensaje: "Ànims, Gavi!" ("Ánimo, Gavi!", junto al escudo del equipo azulgrana.

Un gesto que, sin duda, habrá llegado a un Gavi que se recupera de la operación a la que fue sometido este martes, tras no funcionar el tratamiento conservador para solucionar los problemas en el menisco interno de la rodilla derecha.

La anécdota con Flick

Hansi Flick se refirió en la rueda de prensa previa al encuentro en Asturias a la situación de Gavi y reconoció el técnico alemán del Barça que “cuando recibes una noticia así, piensas que es una mala noticia. Pero personalmente para él es bueno, porque ahora sabemos lo que hay que hacer. Tiene 21 años y le queda una carrera muy larga. Hay que pensar en esto, que se ponga en forma al cien por cien y se mantenga fuerte. Debe ser un jugador profesional, trabajar fuerte. Tiene un corazón enorme, muy emocional. Vive para este club. No es fácil para el equipo ya que aporta mucha calidad. Todos le ayudaremos para recuperar el nivel”.

Flick, sobre la operación de Gavi / Perform

Además, Flick explicó una anécdota con Gavi cuando le el técnico llamó por teléfono y era tan temprano que le despertó. “Lo he despertado esta mañana. Se ha quedado sorprendido, pero había entrenamiento y yo tenía que estar pronto así que le he llamado. Está bien, en un estado de ánimo adecuado. Tiene calidad para volver, hay que ayudarle, es un profesional y lo necesitamos, con su corazón, actitud, mentalidad. Es un jugador top”, desveló el de Heidelberg.

Hansi Flick abraza a Gavi / Javi Ferrándiz

Los problemas en el menisco de la rodilla operada empezaron a raíz de un entrenamiento y después de haber cuajado una pretemporada ilusionante. Pero el de Los Palacios empezó a sentir unas molestias que, lejos de remitir, fueron a más. Se optó en principio por un tratamiento conservador para no tener que someterlo a una artroscopia, pero finalmente se le intervino con el objetivo de suturar el menisco dañado, lo que ha ampliado el tiempo de recuperación a los cinco meses, superior a lo previsto antes de la cirugía.

Tanto desde los servicios médicos como desde el staff técnico se priorizará que Gavi se recupere al cien por cien de la lesión y en ningún momento se precipitará su regreso, teniendo en cuenta los antecedentes.