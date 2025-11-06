El emotivo mensaje de Gavi antes de que el nuevo Camp Nou abra sus puertas

Gavi continúa con su proceso de recuperación tras la lesión en el menisco que le mantendrá alejado de los terrenos de juego, en principio, hasta enero o febrero. En la víspera de que el nuevo Spotify Camp Nou abra sus puertas por primera vez al público, el centrocampista ha querido dirigir un mensaje al barcelonismo.

Este viernes (11h), el estadio acogerá un entrenamiento abierto con la presencia de 23.000 aficionados. Y Gavi quiso compartir una reflexión cargada de simbolismo antes de ese momento.

“Siempre será un honor y quedará en mi recuerdo haber marcado el último gol en el viejo Camp Nou. Deseando disfrutar del nuevo junto a todos vosotros, culés”, escribió en sus redes sociales. Acompañó el mensaje con una imagen suya sobre el césped del nuevo estadio, de espaldas y todavía con muletas, y otra de aquella celebración que aún permanece en la memoria reciente.

Y es que Gavi fue, efectivamente, el autor del último gol oficial en el antiguo Camp Nou, el 28 de mayo de 2023, en la victoria por 3-0 ante el Mallorca, en la penúltima jornada de Liga. Los dos primeros tantos llevaron la firma de su amigo Ansu Fati, y el sevillano cerró el marcador con un gran remate en el minuto 70. Un gol que, sin saberlo en ese momento, pondría el broche a una etapa histórica iniciada en 1957.

Aquel partido también sirvió para que Sergio Busquets y Jordi Alba se despidieran de la afición blaugrana tras una trayectoria que dejó 722 y 459 encuentros, respectivamente, con la camiseta azulgrana.

La despedida del estadio fue emotiva, pero ahora el foco se desplaza hacia el futuro. El nuevo Spotify Camp Nou vuelve a abrirse, y Gavi, a la espera de regresar al césped, recuerda su último grito de gol como una pieza más de la historia que se cerró para dar paso a otra