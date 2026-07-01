El emotivo mensaje de despedida de Ansu Fati: "Ha sido un sueño defender estos colores"

Apenas un día después de que el FC Barcelona hiciera oficial su traspaso definitivo al AS Mónaco, Ansu Fati ha querido cerrar públicamente una etapa que ha marcado toda su carrera deportiva. Lo ha hecho a través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, acompañado por una recopilación de fotografías y vídeos de algunos de los momentos más especiales de sus 14 años como blaugrana.

El canterano, que llegó al Barça en 2012 con apenas diez años procedente del Sevilla, ha querido recordar el camino recorrido en la entidad y agradecer el cariño recibido durante todos estos años. "Llegué aquí siendo un niño, La Masia fue mi casa. Disfruté de cada partido y de cada torneo, y defendí estos colores por encima de todo", ha escrito el español, que, a sus 23 años, pone punto final a una etapa marcada por una irrupción histórica, pero también por las lesiones que frenaron una progresión que parecía destinada a convertirle en una de las grandes estrellas del fútbol europeo.

Ansu también ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que le acompañaron durante su recorrido en el club. "Ganamos, perdimos, pero lo más importante es que aprendí cada día los valores que representa este club. Conocí a muchas personas increíbles: compañeros que se convirtieron en hermanos, entrenadores, fisios, cocineros, personal de prensa y directivos. Gracias a todos por estos años inolvidables", ha expresado en un mensaje cargado de sentimiento.

Ansu Fati celebrando su primer gol con el primer equipo / FCB

"Ha sido un sueño defender estos colores"

Uno de los momentos más emotivos de la despedida ha sido al recordar su debut con el primer equipo, un sueño que cumplió con solo 16 años y que le convirtió en uno de los futbolistas más precoces de la historia del Barça. "Cumplí el sueño de cualquier niño que tiene la suerte de vestir esta camiseta: jugar en el primer equipo", ha escrito el delantero, consciente de que su nombre quedará ligado para siempre a una generación de jóvenes talentos que irrumpieron desde La Masia.

El ya jugador en propiedad del Mónaco ha cerrado su carta con un adiós directo a la afición blaugrana: "Ahora toca decir adiós. Ha sido un sueño defender estos colores. Gracias por todo FC Barcelona. Gracias por todo, culers. Visca el Barça i visca Catalunya!", ha concluido.

Un mensaje con el que pone el broche definitivo a una etapa de catorce años en el club de su vida y abre un nuevo capítulo en el Principado, donde intentará relanzar definitivamente su carrera.