El emotivo mensaje de los abuelos de Gerard Martín en SPORT: "Ya sabes la táctica de la iaia"

El Barça ya está en Sevilla para disputar la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid. Pero no están solos. De entre los miles de aficionados que se desplazarán para apoyar al equipo, SPORT ha podido estar con unos de los más especiales, los abuelos de Gerard Martín.

En la previa de un clásico que apunta a ser muy especial para él, ya que podría titular en el esquema de Flick como lateral izquierdo, sus abuelos se han acercado al hotel para darle todo su cariñ y apoyo: "Gerard, rey mío, dalo todo. Sé que es tu sueño".

Se han presentado en el hotel de concentración del equipo por sorpresa y David Bernabéu, enviado de SPORT a la final de la competición copera, les ha podido preguntar sobre cómo se sienten antes de uno de los días más importantes de la carrera de su nieto.

"Es su sueño y que pueda cumplirlos y yo verlo es una cosa que me hace mucha ilusión", explicaba su abuela muy emocionada. A la pregunta de si estaban nerviosos, su abuelo, muy tranquilo, no dudaba en comentar que: "Yo he gozado viéndole a él entrenar. Siempre me lo he pasado muy bien y ahora, verlo jugar partidos oficiales es una satisfacción enorme".

"Él toda la vida se ha sacrificado para coseguir esto. Su sueño era jugar en el Barça y ahora de golpe verse así... Está viviendo el mejor momento de su vida y nosotros también, que en casa siempre hemos sido culés".

La táctica de la 'iaia'

Antonia no quiso dejar pasar la oportunidad de mandarle un mensaje directo a su nieto: "Gerard, rey mío, dalo todo como te dice siempre la iaia. Sé que es tu sueño. Ya sabes la táctica que te digo siempre, PC, que quiere decir 'Pit i collons'". Que traducido al castellano quiere decir: "Pecho y cojones".

"La va a ganar"

Por su parte, la pareja de amigos que acompañaban a sus abuelos se mostraban también muy confiados en las opciones del equipo azulgrana de levantar la Copa al cielo de Sevilla: "La va a ganar. Yo sé que sí, estoy segura".